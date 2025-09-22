Redacción Uppers 22 SEP 2025 - 17:39h.

Tus canciones favoritas podrían dejar de serlo en unos años: el gusto musical va cambiando con el paso de los años, sobre todo siendo más joven

La música es un fuerte indicador de identidad, pero lo que escuchamos cambia con la edad. El gusto musical se vuelve más singular a medida que el oyente crece. Los adolescentes pueden encontrar muchas canciones favoritas en común con sus compañeros. Esto se vuelve más difícil con la edad. Tu vecino escucha death metal todo el tiempo, mientras que tú estás obsesionado con Genesis o reggae.

Un estudio único con investigadores de la Universidad de Gotemburgo (Suecia), basado en 15 años de datos de gente que escucha música de manera asidua, muestra que el gusto musical se refina con la edad. El estudio internacional de la Universidad de Gotemburgo, la Universidad de Jönköping y la Universidad de Primorska muestra que los usuarios más jóvenes escuchan una amplia gama de música popular contemporánea y siguen las tendencias de la cultura popular.

En la transición de la adolescencia a la edad adulta, los hábitos musicales se amplían: se exploran más artistas y géneros, y la escucha se vuelve cada vez más variada. Con la edad, este espectro se reduce, mientras que las elecciones musicales se vuelven más personales e influenciadas por experiencias previas.

"Cuando eres joven, quieres experimentarlo todo. No vas a un festival de música solo para escuchar a una banda en particular, pero cuando te haces adulto, normalmente encuentras un estilo musical con el que te identificas. Las listas de éxitos pierden importancia", afirma Alan Said, coautor del estudio y profesor asociado de informática en la Universidad de Gotemburgo. Los investigadores utilizaron datos del servicio de música 'Last.fm', donde los usuarios comparten sus hábitos de escucha de plataformas como Spotify. Esto permite crear un perfil musical personal y obtener una visión general de la propia música que escuchan. Dado que los usuarios de 'Last.fm' pueden introducir su edad al registrarse, fue posible vincular los hábitos de escucha con la edad.

Cómo evoluciona el gusto musical según la edad

El estudio se basa en datos de 15 años que abarcan a más de 40.000 usuarios. Los datos contienen más de 542 millones de reproducciones de más de un millón de canciones diferentes. En el estudio, se puede seguir cómo cambia la escucha de música a lo largo del tiempo. "Cuando empresas como Spotify intentan desarrollar recomendaciones musicales para sus clientes, no necesariamente consideran los hábitos de escucha a lo largo de la vida de los usuarios", afirma Alan Said.

Resulta que la escucha musical cambia a lo largo de la vida. En la mediana edad y más allá, la nostalgia se convierte en un fuerte motor; la música de la juventud nos acompaña como la banda sonora de nuestras vidas. Entre los oyentes mayores, el patrón es doble: siguen interactuando con música nueva, pero al mismo tiempo regresan repetidamente a las canciones de su juventud. "La mayoría de las personas de 65 años no se embarcan en un viaje de exploración musical", afirma Alan Said.

Para las empresas o personas que están detrás de un sistema de recomendaciones, como las sugerencias de música nueva de Spotify para sus usuarios, los hallazgos del estudio presentan importantes desafíos y oportunidades. Este tipo de análisis a lo largo de la vida de los hábitos de escucha no ha sido posible hasta hace poco, simplemente porque no existía.

Un servicio que recomienda el mismo tipo de música de la misma manera a todos corre el riesgo de perder de vista lo que realmente buscan los diferentes grupos. "Los oyentes más jóvenes pueden beneficiarse de recomendaciones que combinan los últimos éxitos con sugerencias de música más antigua que aún no han descubierto. Los oyentes de mediana edad aprecian un equilibrio entre lo nuevo y lo conocido, mientras que los oyentes mayores buscan recomendaciones más personalizadas que reflejen sus gustos personales y recuerdos nostálgicos", afirma Alan Said.