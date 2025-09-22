Celia Molina 22 SEP 2025 - 11:06h.

La cantante tuvo que ser atendida por los médicos al acabar el concierto que había dado en el 'Tarraco Arena' de Tarragona

La semana pasada, el grupo Amaral, compuesto por Eva Amaral y Juan Aguirre, recibió el premio HENNEO 2025 por su trabajo 'El universo sobre mí'. Aunque ambos artistas estaban invitados a la gala, la cantante no pudo acudir por estar pasando por una fuerte bronquitis, que estaba tratando con antibióticos y le obligaba a estar en cama. Su compañero, Juan, sí pudo estar en presente en el momento de la entrega y se emocionó y dio las gracias en nombre de los componentes del dúo.

El objetivo principal de la ausencia y convalecencia de Eva era estar plenamente recuperada para el concierto que tenía previsto dar este sábado en el 'Tarraco Arena' de Tarragona. El directo formó parte de la gira 'Dolce Vita' y fue un auténtico éxito pero, al terminar, la cantante dio un buen susto y tuvo que ser atendida por los médicos. La bronquitis que arrastraba se agravó, tal y como ha explicado el grupo en un comunicado:

"Es cuestión de tiempo que Eva se recupere"

"Un millón de gracias por llenar el Tarraco Arena y por recibirnos de una forma tan brutal. Os queremos contar que en el último bis, Eva tuvo una crisis respiratoria causada por una bronquitis arrastrada desde hace semanas, y agravada por la inhalación de humo y cenizas de los últimos incendios en su zona", han dicho, en referencia a los incendios de los que la propia Eva ha hablado recientemente en su cuenta de Instagram.

"Nada de esto -continúa el mensaje de redes- impidió que sintiéramos vuestra energía. El sentimiento que se creó en el concierto fue único y nunca lo olvidaremos. Gracias por estar siempre ahí. Gracias especiales al equipo sanitario que atendió a Eva después del show. Para todas las personas que nos preguntáis por el estado de Eva: solo es cuestión de un poco de tiempo que se recupere totalmente. De nuevo un millón de gracias", terminan.

El comunicado ha generado cientos de reacciones en las que los fans de la cantante le han deseado una pronta recuperación. En los comentarios, puede leerse como los afortunados que vieron el concierto en directo le dan las gracias a la artista por el esfuerzo que hizo, asegurando que "estuvo genial". Solo falta que, cuando se encuentre mejor, la propia Eva vuelva a estar activa en sus redes sociales e informe de primera mano cuál es su la evolución de su estado de salud.