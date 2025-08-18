La polémica entre Amaral y los fans de Bunbury que dura casi 20 años: "Es hora de que se cuente la verdad"

La cantante zaragozana expresa su 'hartazgo' por los ataques machistas continuados de los seguidores del ex Héroe del Silencio

Eva, de Amaral: "Me ofrecieron grabar un disco con otro que no era Juan"

Compartir







Eva Amaral lleva casi 20 años aguantando ataques e insultos en redes sociales por parte de algunos fans de Enrique Bunbury, debido a una vieja leyenda que decía que la canción del ex Héroe del Silencio 'Puta desagradecida' estaba dedicada a ella por haberle 'traicionado'. Nada importa que ese bulo haya sido desmentido por sus protagonistas en varias ocasiones. Siempre hay alguien que se lo vuelve a tirar a la cara, pero la cantante en esta ocasión ha dicho 'basta'. "¡Ufff! Hartazgo grande de tanto ataque machista. Igual este hombre [Bunbury] debería haber parado esto hace tiempo", ha escrito en X.

Telonear a Bob Dylan

La relación entre Amaral y Bunbury se remonta a los tiempos en los que ella hizo los coros en 'Con el viento a favor', en un concierto en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza de 1999. El artista maño nunca llegó a ejercer de padrino del dúo como tal, pero les apoyó en sus inicios ("es la voz más importante que hay en Zaragoza", dijo de ella) y siempre mantuvieron una buena relación. En 2004 Amaral ya era un grupo de talla nacional y fue elegido para telonear a Bob Dylan en su gira por España.

Pero Juan Aguirre, la otra mitad del dúo, sufrió una lesión en la mano que le iba a impedir actuar. Fue entonces cuando se planteó la posibilidad de que Bunbury les sustituyera, pero finalmente Eva decidió seguir adelante y dar ella los conciertos en solitario. Dos años después el artista maño publicaba un tema, 'Puta desagradecida', donde cantaba versos llenos de rencor como "No conozco a nadie que mienta como tú / Con tanta disciplina, precisión y sinceridad / Te ganaste tu lugar con ingeniosa ingenuidad".

PUEDE INTERESARTE La revolución de Amaral: la historia de cómo se conoció el dúo zaragozano

Un desmentido que no cala en el subconsciente colectivo

En su momento, muchos fans del cantante pensaron que la letra hablaba de Eva Amaral, algo que el propio Bunbury desmintió en una entrevista para Cuadernos Efe Eme en 2014: "El texto de 'Puta desagradecida' pertenece a mi época deambulando por Nicaragua [2003]. No habla de Eva, ni remotamente, y menos tiene que ver con el affaire Bob Dylan. En realidad, a mí me propusieron sustituirles en la gira con Dylan por un accidente de Juan en su muñeca, que le impedía continuar los tres conciertos que faltaban".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Y dejaba claro que nunca se sintió 'traicionado': "Es cierto que me hubiera gustado hacer esos conciertos pendientes con Dylan, pero Eva decidió hacer los shows sola, sin Juan. No me mosqueé en ningún momento. Eran sus conciertos, yo solo me ofrecí como favor a Gamerco en caso de que tuvieran que cancelar. Punto".

A pesar del desmentido, Eva sigue recibiendo ataques por este tema y acusaciones de "dar puñaladas por la espalda y ser una trepa". Acusaciones que no ha dudado en responder: "Creemos que es hora de que se cuente la verdad y, de paso, de que sus seguidores nos dejen en paz".

"Esto no es una cuestión de ser mejor o peor. Es una historia de acoso continuado por parte de algunos seguidores de Bunbury con insultos bastante misóginos y chungos y también amenazas. Todo en base a una historia que alguien se inventó", añadía Amaral en otro mensaje de la discusión que se montó en la red social entre defensores y haters.

Cuando uno de los usuarios rescató las antiguas palabras de Bunbury para dejar claro que todo se trataba de un bulo, la propia Amaral lo agradecía: "Gracias! Parece que hay un núcleo de fanáticos de este señor al que la aclaraci�ón no les ha llegado con suficiente claridad y de cuando en cuando entran en nuestras redes a dejarnos su amor". La pregunta es si será suficiente o el bulo volverá a salir a la palestra con el tiempo.