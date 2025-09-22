El intérprete sufrió una conmoción cerebral leve durante el rodaje de la película ‘Spider-Man: Brand New Day’ (‘Spider-Man: Un nuevo día’)

El rodaje de la cuarta entrega se ha detenido para que el intérprete pueda descansar “por precaución”

El actor Tom Holland ha sufrido un accidente durante la grabación de una escena de la película ‘Spider-Man: Brand New Day’ (‘Spider-Man: Un nuevo día’).

El intérprete sufrió una conmoción cerebral leve durante el rodaje el viernes y tuvo que ser hospitalizado en Glasgow, Escocia, según publica ‘Deadline’.

Además de Tom Holland, otra doble de acción también habría tenido que ser hospitalizada durante la grabación, según confirma el periódico británico ‘The Sun’.

El rodaje de la película, detenido

Tras el incidente, el rodaje de la cuarta entrega se ha detenido para que el intérprete pueda descansar “por precaución”, según confirmó el padre de Tom Holland en una gala benéfica celebrada la misma noche del accidente.

El actor también pudo ser visto en esta gala junto a su prometida Zendaya. No obstante, se habría marchado antes de finalizar, precisamente, al no encontrarse bien por el accidente.

Este lunes está previsto que el actor se reúna con la producción para ver los pasos a seguir para grabar las escenas que faltan de la película cuyo estreno estaba previsto en el mes de julio de 2026.