Manuel Carrasco canta sobre la dana de Valencia en el Roig Arena: "Las manos limpias manchadas de sangre"

"Mientras esta desgracia no se arregla que den su paso al frente y presenten su dimisión", pide el onubense en uno de sus versos

ValenciaAunque ya la estrenó en el concierto solidario 'Música desde el corazón', Manuel Carrasco volvió a emocionar con su canción sobre la dana de Valencia. Pero, esta vez, ante los propios valencianos.

El 'Tour Salvaje' del andaluz pasó por el recién inaugurado Roig Arena este 20 de septiembre y el momento más especial de la noche lo protagonizó su tema compuesto tras la trágica riada, mientras lo ocurrido sigue en los juzgados.

Miles de seguidores comprobaron en vivo cómo a través del arte y talento del cantante onubense se podían expresar todo tipo de verdades acerca de las graves inundaciones del 29 de octubre.

Manuel Carrasco, a la guitarra y ante un expectante público, interpretó la letra compuesta por él mismo, empezando así: "La vida, el corazón en un puño, le puede pasar a cualquiera, cuando menos te lo esperas va y te cambia en un segundo".

Su bulería fue recordando después el denominado ya puente de la solidaridad y trasladó a todos los asistentes a los días en los que muchos vecinos estuvieron deshaciéndose del fango que colapsó los pueblos.

"Las manos manchadas de barro, las manos que se quedaron sin nada, las manos de quien sin conocerte se ponen contigo al frente, las manos de la esperanza", repitió el músico, levantando 'olés' masivos.

"Manos que siguen limpias y manchadas de sangre"

"La rabia en las manos que barren, las manos gritando justicia, las manos que siguen limpias y están manchadas de sangre", cantó también en una clara indirecta a aquellos que no gestionaron bien la emergencia.

En su composición no podía faltar la frase que tanto se escuchó tras las inundaciones: "Otra vez hay que decirlo, el pueblo salvando al pueblo, otra vez se ha demostrado, la gente se ha remangado y los de siempre sin hacerlo".

Después de mandar ese mensaje por segunda ocasión a los políticos, Manuel Carrasco insistió en recordar a quienes sí ayudaron en las tareas de limpieza: "Con unas botas de agua y la impotencia al cuello, los voluntarios han sido los que han llegado primero".

"Pueden decir lo que quieran, pero a mí me ha emocionado, que si venían o no venían, entre tanta pesadilla la juventud dando el paso", dijo en uno de sus siguientes versos, homenajeando a los jóvenes.

"Que den su paso al frente y presenten su dimisión"

El cantante de Isla Cristina (Huelva) acostumbra a expresar sus sentimientos en la música con mucha delicadeza, pero sin ser explícito. Como en esta otra frase: "Aquí no importan las siglas ante tanto desamparo".

La hiló así para terminarla: "Cuanto ejemplo de solidaridad y de humanidad este país ha demostrado". Según escribió el andaluz, su tema iba dirigido igualmente a "los que no tienen voz, que han perdido a sus familias, sus recuerdos".

"Porque ellos son lo primero, no olvidemos compañeros que allí sigue su dolor", añadió al mencionado verso para que todo el Roig Arena recordase a los afectados por la dana de Valencia.

"No digo que las cosas sean perfectas y que se haya tenido mala intención, pero mientras esta desgracia no se arregla que den su paso al frente y presenten su dimisión", sentenció en su último cante al que el público respondió acordándose de Mazón.