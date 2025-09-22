Compartir







El Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC), en León, prepara una gran retrospectiva titulada Yoko Ono. Insound and Instructure, que se inaugurará el 8 de noviembre de 2025 y permanecerá abierta hasta el 17 de mayo de 2026. Serán más de 70 obras distribuidas en unos 1.700 metros cuadrados, las cuales recorrerán seis décadas de la producción artística de Ono, incluyendo instalación, performance, cine, pintura, fotografía y música.

Cinco piezas confirmadas que no te puedes perder

Gracias a las diversas fuentes con información verificable, podemos destacar al menos cinco obras icónicas que ya están confirmadas para esta muestra. Algunas requieren participación del público, otras son más simbólicas o históricas.

Cut Piece (1964)

Es una performance célebre de Ono de los años 60. La obra está confirmada como parte del itinerario de MUSAC. Su importancia radica en colocar al público como actor: los espectadores podían acercarse y cortar con tijeras los pedazos de la ropa que Ono tenía sobre el escenario.

Voice Piece for Soprano (1961)

Una de las obras más tempranas de Ono, también incluida en la exposición. Esencial para entender sus primeras exploraciones conceptuales con sonido y voz.

Draw Circle Painting (1964)

Esta obra implica la participación del público para completarla: los visitantes contribuyen al acto de dibujar el círculo. Forma parte de los trabajos icónicos anunciados para la muestra.

White Chess Set

Sale citada entre los objetos conceptuales que Yoko Ono presentó en galerías de los años 60 y que estarán en esta retrospectiva de MUSAC. Se incluye en la misma sección que Apple y Half‑A‑Room.

Apple

Ono planteó Apple esta obra de 1966 como un objeto efímero, que se deteriora con el paso del tiempo; la pieza puede degradarse, y uno de los elementos de la obra es decidir si reemplazar la manzana cuando madure o se pudra.

Lo que se sabe de otros componentes de la exposición

La exposición no solo mostrará objetos fijos, sino que habrá experiencias participativas, por ejemplo, con instalaciones como A‑MAZE (1971), un laberinto transitable, y EN TRANCE (1990), concebida como “estructura arquitectónica que introduce nociones de transformación y juego” y funciona como umbral simbólico del relato expositivo. De la misma manera, también incluye obras más recientes, como como la instalación Doors (2011) o Invisible Flags (2015)

También se proyectarán películas realizadas junto a John Lennon, entre ellas RAPE (1968), FLY (1970/1971) y Freedom (1970) como parte del recorrido que abarca no solo producción visual y performativa sino también cinematográfica.

Por qué esta exposición es especial

Tiene un gran componente participativo, dado que muchas de las piezas en la exposición se completan con la contribución del público, algo que es clave en la obra de la artista a lo largo de su carrera.

Qué esperar al visitarla la exposición de Yoko Ono

Cuando vayas a ver esta exposición, ten en mente que lo que encontrarás es denso y profundo, por lo que lleva tiempo recorrer los más de 1.700 metros cuadrados y ver las más de 70 obras. Por tanto, reserva varias horas si quieres empaparte realmente del espíritu de la artista y de sus piezas con calma.

Además, no tengas miedo a formar parte de lo que encuentres. Obras como Draw Circle Painting requieren acción del visitante, no solo contemplación. Cuando la participación no sea posible, date tiempo para reflexionar en los espacios liminales y simbólicos, con piezas como EN TRANCE o Cut Piece, que invitan a pensar no solo en estética, sino en política, cuerpo, presencia, relación individuo‑audiencia.

En definitiva, la exposición Yoko Ono. Insound and Instructure en el MUSAC representa una ocasión única de contemplar la dimensión histórica, estética, política y participativa de la artista japonesa en España, como nunca antes. Con las obras más importantes de esta singular mujer, unidas a instalaciones vivas y proyecciones poderosas, encontrarás sin duda una de esas citas culturales de 2025‑2026 que son capaces redefinen cómo vemos el arte conceptual y la intervención social.