Elton John pierde su casa en una apuesta con Lola Young

El cantante de 'Rocket Man' prometió entregar su casa si una canción de Young llegaba al número uno en las listas

El cantante Elton John ha vuelto a ser tendencia en las redes sociales, pero no por su música. El cantante acaba de "entregar las llaves de su casa" a la cantante británica Lola Young tras perder una apuesta.

Todo comenzó cuando el legendario cantante de 78 años prometió que si el tema 'D£aler' de Young llegaba al número 1 en las listas, le daría a la cantante las llaves de su casa. El sencillo, incluido en el nuevo álbum 'I’m Only F—— Myself' alcanzó hasta ahora el puesto 27 en el Reino Unido.

En un vídeo compartido en Instagram, Elton aparece junto a Young confirmando la broma. "Si tu tema no llega al número uno, te daría las llaves de mi casa y aquí las tienes. Pero, ¿podemos quedarnos de vez en cuando?" preguntó el cantante.

Lola respondió: "No, lo siento. Es mío ahora". El cantante de 'Rocket Man' concluyó con humor: "Yo y mi gran boca". El guiño fue aún más divertido porque Young tiene una canción titulada 'Messy', con la frase 'I'm too perfect, 'til open my big mouth' (Soy demasiado perfecto hasta que abro mi bocaza").

Mientras 'D£aler' suena de fondo, Young remata en el texto del vídeo. "Seguro Elton pasa el día deseando que su casa todavía fuera suya". No es la primera vez que el cantante británico se la juega por la música. En 2021 apostó públicamente que Dua Lipa sería "la artista pop más grande del planeta". Y no se equivocó.