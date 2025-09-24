Serrat, feliz con su jubilación a los 81 años: "No siento la amargura de echar de menos el escenario"

Redacción Uppers 24 SEP 2025 - 10:44h.

El cantautor catalán asegura ante los vecinos de San Fernando (Cádiz) que sigue sintiéndose muy activo y tiene "muchas cosas que hacer"

Serrat, desde su retiro: "Puedo dejar para mañana lo que no quiero hacer hoy"

Joan Manuel Serrat se retiró oficialmente de los escenarios en 2022 con su gira de despedida 'El vicio de cantar', tras casi 60 años de carrera. A punto de cumplir los 82, el cantautor catalán mantiene sus ganas de seguir viviendo de manera plena y no siente "la amargura de echar de menos el escenario para mejorar su vida", aunque admite que cuando ahora pisa uno se siente "revivido", según ha contado en un encuentro con vecinos de San Fernando (Cádiz) del que se hace eco la agencia EFE.

En esa charla, previa a la concesión del XV Premio Cortes de la Real Isla de León, el autor de 'Hoy puede ser un gran día' confiesa que no fue la salud lo que le llevó a retirarse de los escenarios. "Me sentía bien, no tenía ninguna enfermedad", apuntaba, pero "un día tomé una decisión: antes de que te echen, vete". Y no piensa en regresar, porque "para hacer giras hacen falta muchas cosas, no estoy dispuesto a sacrificar tanto".

El hobby de romper papeles

Eso sí, seguirá cantando en público puntualmente, como hizo este martes en San Fernando, interpretando 'De vez en cuando la vida' y 'Mediterráneo' para sus vecinos. De hecho, acompañará a Joaquín Sabina en sus actuaciones de despedida y, paradójicamente, le aconsejará que "no lo deje". Quizás sospeche que al flaco de Úbeda no se le dará tan bien como a él la vida de jubilado. Porque Serrat se sigue sintiendo activo. Ahora tiene "muchas cosas que hacer", y, sobre todo, "tengo que deshacerme de muchas cosas".

"Una de las cosas que más tiempo me ocupan es romper papeles... Hay que darle tiempo a la vida para deshacerte de cosas que son inútiles y que sólo pueden darle dolores de cabeza a los que quedan y tentaciones a algún yerno", bromeaba, ante la posibilidad de que se publiquen los borradores de esas canciones que, a día de hoy, sigue escribiendo de vez en cuando.

Contra la invisibilidad en la jubilación

En una entrevista en la BBC el pasado verano, el cantautor premiado con el Príncipe de Asturias reflexionaba sobre la ingratitud de la sociedad moderna ante los mayores. “Al llegar a los 80 años, esta sociedad ingrata en la que vivimos tiene una cierta tendencia a no solamente permitir que uno se jubile, sino a jubilarlo obligatoriamente”, se lamentaba. En su opinión, el retiro laboral no debería ser sinónimo de invisibilidad: “Se le retira también el derecho a ser visible y se acaba convirtiendo en un ser invisible que va de aquí para allá”.

Ahora que él también está jubilado comprende más que nunca a las personas mayores. "Yo no pienso renunciar a mi visibilidad ni a mi derecho a ser útil. O sea, sigo siendo un ciudadano útil. ¿Que me quieran utilizar para una cosa u otra? Pues para las que me gusten, me dejaré, y para las que no me gusten, no me dejaré”, afirmaba. “Tengo todas las ganas de vivir, y no me las van a quitar mientras pueda sentir esa maravilla que es la vida”, aseguraba. Todo un ejemplo de que a más allá de los 80 años es posible seguir entusiasmado ante las experiencias que aún quedan por vivir.