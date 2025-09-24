12 episodios y una fecha de estreno prevista para la temporada 2026-2027

Hay imágenes que viven tatuadas en la memoria: el sol de California, la arena de la playa de Santa Mónica, torsos al descubierto, bañadores y flotadores rojos, gafas de sol y la inconfundible ‘I’m always here’ de Jimi Jameson sonando. Tres décadas después, 'Los vigilantes de la playa' regresan, una vez más, con una nueva serie que quiere reactivar ese mito para una audiencia de 2026 sin perder el perfume noventero.

La operación la encabeza Fox junto a Fremantle, que están produciendo este reboot completo, que contará con 12 episodios y una fecha de estreno prevista para la temporada 2026-2027, además de un dato que hará sonreír a los veteranos: vuelven los creadores originales como productores ejecutivos (Michael Berk, Greg Bonann y Doug Schwartz), junto al showrunner Matt Nix (Burn Notice). La mayor incógnita que todavía está por definirse es quiénes serán los actores y actrices que tomarán el papel de los icónicos Mitch Buchannon y compañía.

Desde Estados Unidos, Fox ha marcado el tono con una declaración de intenciones muy literal: “rescates llenos de adrenalina, relaciones enredadas, química complicada y heroísmo a pie de playa ahora con un reparto completamente nuevo”. La cadena remacha que el reinicio “celebrará el legado duradero de la franquicia” y a la vez la dotará de una nueva energía, apta para el público global actual.

La promesa es una doble fidelidad: recuperar la épica del verano eterno (playa californiana, patrulla de socorristas, melodrama al sol) y actualizar la franquicia a sensibilidades contemporáneas. No será la primera vez que se intente revivir el mito de esta serie noventera, como pudimos disfrutar ya con la versión cinematográfica protagonizada por Dwayne Johnson y Zac Efron en 2017, pero podemos estar seguros de que tendrá todos los elementos que hicieron que esta serie haya conseguido perdurar en el imaginario colectivo a nivel mundial

¿Habrá cameos de anteriores protagonistas?

Aquí toca separar deseo de confirmación. A día de hoy, no se han anunciado qué caras veteranas, si es que hay alguna, se sumarán al reboot. Se desconoce quién aparecerá en la nueva serie, aunque Michael Thorn, el director de Fox, apuntaba que esta versión de Los Vigilantes de la Playa contará con “nuevas historias, estrellas en ascenso y todo el espectáculo de la franquicia”

¿Significa eso que no habrá homenajes? No necesariamente: la propia franquicia ya jugó esa carta en el cine. Pamela Anderson terminó aceptando hacer un cameo sin diálogo en la película de 2017, después de una negociación bronca, según relató ella misma. Es decir, el terreno está abonado para apariciones especiales; lo que no existe aún es un anuncio oficial con nombres y apellidos.

El documental que reavivó la ola

La maquinaria de la nostalgia no empezó ayer. En 2024, ABC News Studios lanzó la docuserie After Baywatch: Moment in the Sun. Para la ocasión se realizaron docenas de nuevas entrevistas con el reparto y se contaba con material inédito. Ese repaso de mitología playera —estética, estándares de belleza y fenómeno global— fue otra palada de carbón al tren de la memoria. Que ahora llegue un reboot con los creadores originales a bordo parece la consecuencia lógica.

Lo que vuelve y lo que cambiará

En definitiva, que nos podemos quedar con el hecho de que la nueva versión de Los vigilantes de la playa vuelve con la lección bien sabida. Habrá socorristas convertidos en héroes cotidianos, rescates llenos de adrenalina, romances enredados y la costa del sur de California como paisaje moral.

También, y como no podía ser de otra forma, vuelve el símbolo, ese icónico bañador rojo como uniforme emocional de la franquicia. Cambia el pulso, eso sí, con un reparto completamente nuevo y una puesta en escena que Fox define como “re-energizada” para un público global.

El hecho de que vuelva de la mano de los creadores originales de la serie significa, en la práctica, que se mantendrá el ADN del relato y, a la vez, se abrirá una ventana para que entre aire de 2026. Si luego llegan los cameos, serán la guinda; el pastel ya está en el horno: 12 episodios, estreno 2026-27, nueva patrulla, mismo horizonte.