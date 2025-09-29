Redacción Uppers 29 SEP 2025 - 11:08h.

La banda californiana había manifestado su disposición a actuar en 2026 en uno de los eventos más multitudinarios de la industria del entretenimiento

El cantante de Metallica se tatúa con las cenizas de su ídolo, el líder de Motörhead

Si había alguna duda de que el rock ya no es el género dominante en la música del siglo XXI, el anuncio de quién actuará en el 'Half Time Show' de la Super Bowl de 2026 ha terminado de despejarlas. Durante meses se había especulado con que Metallica, una de las bandas más icónicas de todos los tiempos, se encargara de amenizar el descanso de la próxima edición del partido más importante del año, pero finalmente será Bad Bunny el artista que actuará el próximo 8 de febrero de 2026, según ha hecho público la NFL. Las guitarras claudican ante el autotune. El rock hinca la rodilla ante el reguetón.

La final se juega en casa

Uno de los eventos deportivos y musicales más esperados de cada año es la celebración del Super Bowl que año con año nos presenta un asombroso show de medio tiempo a cargo de grandes artistas y agrupaciones. Ahí han brillado desde Michael Jackson a Bruce Springsteen, pasando por U2, Madonna, Prince o The Who. Sin embargo, la banda de 'Master of Puppets' siempre se había mostrado reacia a actuar en ese espacio del evento -en 2021 sí participó en el cierre con un potente 'Enter Sandman'- , pero ahora estaba dispuesta por un sencillo motivo: la final de la NFL se celebrará en 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, San Francisco. Su ciudad natal.

El mismo Lars Ullrich, batería de la formación, confirmaba el interés de la banda en el programa SiriusXM con Howard Stern el pasado mes de julio: "Claro que sí. En primer lugar lo haríamos. En segundo lugar, hacerlo en San Francisco sería un sueño hecho realidad y encajaría perfectamente (...) En última instancia, no es nuestra decisión". Metallica está muy unida a California. De hecho, la banda estadounidense ha dado una gran cantidad de conciertos allí. Y San Rafael, en la bahía de San Francisco, alberga su famoso "cuartel general".

Bad Bunny cierra la puerta

Sin embargo, con el anuncio de Bad Bunny, se cierra la oportunidad para Metallica de actuar en uno de los eventos más importantes del mundo del deporte, un 'show' que es seguido por cientos de millones de personas y que tiene un impacto gigantesco en todos los sentidos. Asimismo, la decisión de la NFL confirma que el reguetón está conquistando espacios a los que hace unos años no habría podido acceder y que, guste más o menos, está marcando a las nuevas generaciones, de la misma forma que el rock lo hizo décadas atrás.

Queda todavía en el aire otro de los grandes proyectos que tienen pendientes James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett y Robert Trujillo: tocar en The Sphere, el increíble escenario ubicado en Las Vegas con su pantalla gigante que envuelve al espectador en una experiencia casi 360. Ulrich mencionó que una banda como Metallica tendría “posibilidades infinitas” dentro de este recinto que inauguró U2 en 2023.