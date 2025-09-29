La cantante Lola Young se desploma en el escenario en medio de una actuación: "He tenido un par de días complicados"
La cantante británica estaba interpretando su tema ‘Conceited’ cuando cayó a plomo al suelo
Momentos antes de desplomarse la cantante de 24 años confesó al público que no se encontraba muy bien
La cantante Lola Young ha alarmado a todos sus seguidores después de que se desplomase sobre el escenario en medio de una actuación durante el festival All Things Go que se estaba celebrando en el estadio neoyorquino de Forest Hills.
La cantante británica estaba interpretando su tema ‘Conceited’ cuando cayó a plomo al suelo del escenario teniendo que ser atendida por los servicios médicos del festival. Finalmente tuvo que ser evacuada en camilla mientras los espectadores aplaudían apoyando a Lola Young.
Momentos antes de desplomarse la cantante de 24 años confesó al público que no se encontraba muy bien y que estuvo a punto de suspender su actuación.
"He tenido un par de días complicados. A veces la vida te hace sentir que no puedes continuar”.
Después del susto ha sido la propia cantante quien ha anunciado en redes sociales que se encuentra bien y ha aprovechado para dar las gracias a sus seguidores por las múltiples muestras de cariño.
"Para quien vio mi actuación en All Things Go hoy, estoy bien ahora. Gracias por todo vuestro apoyo".