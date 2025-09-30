Axl Rose se pasa al cómic: el cantante de Guns N' Roses, convertido en héroe ciberpunk

Redacción Uppers 30 SEP 2025 - 16:00h.

El cantante de Guns N' Roses es el protagonista de la novela gráfica 'Axl Rose: Appetite for Destruction'

Puede que un nuevo disco de Guns N' Roses esté muy todavía muy lejos (o no, es inútil hacer cábalas cuando se trata de la banda angelina), pero eso no significa que la creatividad de sus miembros no pueda expandirse en otras direcciones, algunas tan inesperadas como la de la novela gráfica. Es lo que ha hecho Axl Rose, lanzándose al mundo del cómic.

El cantante de los Guns es el protagonista de 'Axl Rose: Appetite for Destruction', una obra de estética ciberpunk que comparte título con el mítico álbum de debut de la banda en 1987. Coescrita junto a Nathan Yocum y editada por Sumerian Comics, la obra presenta a un Axl mitad humano, mitad robot, que habita una distópica Paradise City donde humanos y máquinas conviven en tensión.

La historia sigue a Axl, quien vive apartado de la sociedad y solo encuentra motivación en la música de una cantante de bares clandestinos. Cuando la cantante desaparece en extrañas circunstancias, la búsqueda de de respuestas de Axl le arrastra hasta una conspiración mortal que podría decidir el destino de la propia humanidad.

Axl, como nunca antes lo habías visto

La novela gráfica, de 108 páginas, cuenta con el arte de Frank Mazzoli ('Dune: Edge Of A Crysknife', 'Rebel Moon: Nemesis') y Antonio Antro ('Hell Is Us', 'The Offspring: Come Out And Play') y la rotulación de Micah Myers ('American Psycho').

"Axl Rose: Appetite for Destruction' es un sueño febril crudo y neón-noir, en parte himno rockero, en parte profecía ciberpunk. Axl y yo construimos un mundo en el que la rebelión no es solo una actitud, es supervivencia (...) Es un Axl como nunca antes lo habías visto, en primera línea de batalla por el futuro de la humanidad”, ha descrito en jun comunicado Yocum, coautor de la historia junto al vocalista y presidente de Sumerian Comics.

Ediciones para todos los bolsillos

La obra estará disponible en enero de 2026 en cinco ediciones distintas. La opción más económica incluye solo el libro de tapa dura, y s e venderá al precio de portada de 39,99 dólares. El quinto nivel, el más caro, limitado a 500 unidades y con un precio de 299,99 dólares, incluye un libro de tapa dura y estuche, una tarjeta digital con la novela gráfica, un mapa de Paradise City, un libro con un compendio del mundo, un libro de arte, un pañuelo, una camiseta, una moneda de coleccionista, una figurita de Axl Rose y un ex libris firmado por Axl Rose.