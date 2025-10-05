Graciela Rodríguez 05 OCT 2025 - 11:25h.

El reto de la industria de la moda de recuperar un sector que lleva dos años estancado

Los aranceles encarecen, los guerras globales influyen en el ánimo, se compra menos

En plena temporada de desfiles las principales casas de moda afrontan el reto de mejorar sus cifras económicas, que en algunos casos han caído hasta un 20 por ciento este año. Para tratar de reconquistar a sus clientes han puesto en marcha un baile de sillas: doce firmas han cambiado a sus directores creativos. Es la primera vez que se producen tantos cambios a la vez. Por delante tienen el reto de recuperar un sector que lleva dos años estancado.

¿Qué está pasando en el lujo?

"La moda es algo muy vinculado a las emociones y consumidores, cuando no se sienten seguros, se refleja en las ventas. Además, es algo muy cíclico", explica Alejandra Caro, experta en el sector del lujo y patrona de la Fundación Academia de la Moda Española.

Los aranceles encarecen, los guerras globales influyen en el ánimo, se compra menos. Y además el concepto de lujo ha cambiado. "Antes el lujo era lo que era caro y ahora se busca algo que te cuenta una historia, que te dice cómo está hecho, el valor de las personas que hay detrás", afirma Pepa Bueno, directora ejecutiva de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME).

De los doce cargos, once los ocupan hombres

¿Podrán hacer los nuevos creativos esa revolución que anime al público? De los doce once son hombres, sólo hay una mujer..la británica Louise Trotter, que lleva su estilo minimalista parisino a una de las marcas de lujo con más peso.

El consumidor quiere experiencias. "No es sólo comprar un bolso, sino cómo lo compras, cómo te atienden, cómo se crea esa necesidad", asegura la diseñadora Juana Martín. "Y vamos a ver más mezcla de moda y cultura", apunta Alejandra Caro. Por ejemplo, desfiles estilo 'performance' o en lugares emblemáticos, más cerca del consumidor.