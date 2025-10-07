Ken Follet y Dan Brown, autores de dos de los grandes 'best sellers' de todos los tiempos, coinciden en Madrid presentando sus nuevas obras

La casualidad ha querido que dos de los autores más populares de novela histórica y de misterio coincidan en Madrid presentando sus nuevas obras. El británico Ken Follett trae bajo el brazo 'El círculo de los días' (Plaza & Janés), una novela que indaga en los misterios de la construcción del monumento de Stonehenge, y el estadounidense Dan Brown nos trae 'El último secreto' (Planeta), sexta entrega de la serie protagonizada por el profesor de simbología Robert Langdon. Ambas ficciones evocan el espíritu de sus dos obras más célebres, aquellas con las que marcaron a varias generaciones de lectores: 'Los pilares de la Tierra' (1989), de Follett, y 'El código Da Vinci' (2003), de Brown.

A lo largo de las últimas décadas, pocos libros han dejado una huella tan profunda en el imaginario popular como estos dos. Ambos vendieron millones de ejemplares, conquistaron a lectores de todo el mundo y definieron épocas diferentes. Pero ¿cuál de las dos obras fue más influyente y definitoria de su tiempo? Una pregunta muy debatida en el mundo cultural, pero de difícil respuesta, ya que, a pesar de que comparten éxito masivo, fueron fenómenos culturales diferentes.

Más que una novela, una experiencia

Cuando 'Los pilares de la Tierra' apareció a finales de los 80, Follett era esencialmente conocido por sus thrillers políticos. Así que su epopeya histórica ambientada en la Inglaterra medieval sobre la construcción de una catedral en el imaginario pueblo de Kingsbridge supuso toda una sorpresa. Más que una novela, sus más de mil páginas se convirtieron en toda una experiencia de lectura. De hecho, para muchos lectores jóvenes de los 80 y 90, fue el primer libro 'grande' que les hizo enamorarse de la literatura de largo recorrido.

Follett combinaba rigor histórico, emoción y una mirada humanista que trascendía los siglos. No solo fue un éxito editorial descomunal, sino que reavivó el interés del gran público por la Edad Media y la arquitectura gótica. Además, impulsó a toda una generación de autores a explorar la novela histórica popular, desde Noah Gordon hasta Ildefonso Falcones, consolidando un género que aún hoy goza de buena salud.

Un seísmo editorial sin precedentes

Si 'Los pilares de la Tierra' fue calando poco a poco en el gran público a lo largo de los años hasta convertirse en una lectura imprescindible, 'El código Da Vinci' irrumpió más de una década después como un terremoto editorial inmediato. Brown tomaba los ingredientes del thriller moderno -enigmas, persecuciones, giros de guion y un ritmo vertiginoso- y los aderezaba con arte, religión y conspiraciones. Su éxito editorial fue brutal: más de 80 millones de ejemplares despachados, traducciones a decenas de idiomas y un impacto mediático que trascendió la literatura. Se convirtió en el libro que leyeron hasta quienes no leían libros.

Comparando huellas generacionales

Si se trata de comparar huellas generacionales, la obra de Follett moldeó y formó a una pléyade de lectores apasionados por la historia, mientras que el libro de Brown multiplicó el número total de lectores en el mundo, transformando el hábito de leer en un fenómeno global. Si el primero apostaba por la paciencia y la profundidad, el segundo lo fiaba (casi) todo al vértigo y el misterio. Ambos libros, sin embargo, compartían una virtud: hicieron que la lectura se convirtiera en una experiencia colectiva. Y cada uno, a su manera, conectó con el deseo universal de comprender el pasado. Dos obras distintas pero un mismo legado: el poder de las letras para cambiar (aunque solo sea un poco) nuestro mundo.