Joaquin Phoenix, sobre la muerte de su hermano River: “¿Qué soy yo en comparación con él?

River compartió pantalla con grandes como Harrison Ford en La costa de los mosquitos
Joaquin Phoenix se emociona al hablar de su hermano River, quien falleció en 1993 con apenas 23 años: “Lo digo con sinceridad, pero, ¿qué soy yo en comparación con él?”. El joven pasó de las calles a los focos de Hollywood muy temprano por su gran talento.
“Mi hermano era una fuerza de la naturaleza, y definitivamente era algo así como mítico o shakesperiano, quizás porque murió, pero era el primogénito, alguien increíble, que desprendía una gran fortaleza dentro de nuestra familia. Era como un faro que nos guiaba, en cierto modo”, reconoce.
“Tenía muchísima vitalidad, pero al mismo tiempo era amable”, dice Joaquin
En los años 80, River ya compartía pantalla con grandes como Harrison Ford en ‘La costa de los mosquitos’. Con ‘Cuenta conmigo’ se ganó un hueco entre los actores jóvenes y con ‘Mi Idaho privado’ conquistó al mundo. Incluso Steven Spielberg quiso contar con él para la película de Indiana Jones en ‘La última cruzada’.
Pero todo se torció en Halloween de 1993. Esa noche fue al pub de Johnny Depp, llamado 'The Viper Room', para subirse al escenario con ‘Red Hot Chilli Peppers’. Una sobredosis de heroína le provocó convulsiones y murió delante de su novia. “Tenía muchísima vitalidad, pero al mismo tiempo era amable”, reconoce. Porque para Joaquin Phoenix no había nadie más importante que su hermano.