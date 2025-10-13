Redacción Uppers 13 OCT 2025 - 12:26h.

La actriz, que nunca había sentido la necesidad de retomar el papel de Ripley, se muestra entusiasmada con el borrador de guion que ha escrito Walter Hill

Sigourney Weaver reivindica más papeles para las actrices maduras: "Empezamos a ser gente real"

Hace casi 30 años que Sigourney Weaver, la eterna teniente Ellen Louise Ripley, abandonó la emblemática saga de 'Alien'. Pero la marcha de uno de los mayores iconos femeninos del cine de acción no supuso un obstáculo para que la franquicia haya seguido adelante con múltiples proyectos, desde 'Prometheus' a la reciente serie 'Alien: Planeta Tierra', pasando por 'Alien vs. Predator' o 'Alien: Romulus'. Sin embargo, la actriz de 76 años se muestra ahora receptiva a volver al universo del xenomorfo con su personaje más celebre tras haber echado un vistazo al borrador de guion en el que está trabajando Walter Hill, guionista y productor vinculado históricamente a la serie.

Así lo contó la propia intérprete en un encuentro sobre la saga celebrado en la ComicCon de Nueva York, en el que confirmaba que se ha reunido recientemente con Disney, dueña actual de los derechos de la franquicia. "Walter Hill es un muy buen amigo mío y ha escrito 50 páginas sobre dónde estaría Ripley ahora. Son extraordinarias", afirmó Weaver, según recoge 'Vanity Fair'. De sus palabras se deduce que este proyecto podría representar un cambio de enfoque significativo en la narrativa de 'Alien', abriendo un horizonte de posibilidades tanto para la actriz como para los fans.

Una historia diferente

Aunque no hay ninguna confirmación oficial sobre la producción, Weaver se está pensando seriamente colaborar con Hill en el desarrollo completo de la historia. “Nunca sentí la necesidad de repetir el papel. Siempre pensé: ‘Que descanse, que se recupere’. Pero lo que Walter escribió me parece, ante todo, muy cierto, ya que habla mucho de la sociedad que encarcela a alguien que intentó ayudar a la humanidad, pero ella es un problema para ellos, así que la mantienen en un segundo plano”, explica.

Esta visión renovada de Ripley, más centrada en la complejidad social y emocional de su situación, es lo que ha intrigado a la actriz de 'Gorilas en la niebla'. "No se trataría de correr por los conductos de ventilación, sería un tipo de Alien muy diferente. Da miedo, por supuesto, el Alien aparece, es inevitable. Pero me encanta lo que ha hecho con el personaje. Realmente capta su fuerza, su ira y su humor”, describe Weaver, que no se pone en la piel del personaje desde 'Alien: Resurrección', dirigida en 1997 por Jean-Pierre Jeunet.

Icono del cine de ciencia ficción

En caso de concretarse, la propuesta de Hill y Weaver apostaría por una visión más alejada de las persecuciones tradicionales y centrada en explorar de forma más profunda el personaje, su fortaleza y su complejidad, manteniendo en cualquier caso el elemento inquietante característico de la saga. El personaje, creado por Ridley Scott y Dan O’Bannon, redefinió la figura del héroe de ciencia ficción, convirtiendo a Weaver en un símbolo del empoderamiento femenino en Hollywood, e incluso le procuró una nominación al Oscar a Mejor Actriz por 'Aliens: El regreso', un logro prácticamente inédito para una película de ciencia ficción en aquella época.