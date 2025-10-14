La actriz británico-australiana Naomi Watts fue homenajeada con la estrella número 2.825 en la categoría de Motion Pictures

Edward Norton y Ryan Murphy participaron en la ceremonia junto a colegas y familiares de la intérprete

Naomi Watts fue inmortalizada este lunes en el Paseo de la Fama de Hollywood, donde recibió la estrella número 2.825 en reconocimiento a su trayectoria cinematográfica. La ceremonia se celebró en el 6201 de Hollywood Boulevard, en la categoría de Motion Pictures, y reunió a colegas, familiares y amigos que acompañaron a la actriz en este nuevo logro.

El acto fue conducido por Steve Nissen, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Hollywood, entidad encargada de organizar estas distinciones desde 1960. Entre los invitados que dedicaron palabras a Watts se encontraban Edward Norton, su compañero en Birdman, y Ryan Murphy, creador de Feud: Capote vs. The Swans, serie en la que la intérprete participa como protagonista y productora ejecutiva. También asistieron figuras como Sarah Paulson, Jack Black y Kyle MacLachlan, además de los familiares de la actriz, que se mostraron visiblemente emocionados.

“La Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullece de dar la bienvenida a Naomi Watts al Paseo de la Fama”, expresó Ana Martínez, productora del evento. “Naomi ha aportado una profundidad y una gracia inolvidables a la pantalla. Honramos su extraordinaria carrera y sus contribuciones al cine”, añadió.

Una carrera versátil y comprometida

Watts, nacida en Inglaterra y criada en Australia, ha sido nominada dos veces al Óscar, por 21 Grams (2003) y The Impossible (2012). Su filmografía incluye títulos emblemáticos como Mulholland Drive, King Kong, The Ring y Funny Games. En televisión, ha brillado en series como The Watcher, Twin Peaks: The Return o The Loudest Voice, y recientemente obtuvo su primera nominación al Emmy por Feud: Capote vs. The Swans.

La actriz, además, colabora nuevamente con Murphy en Love Story, donde encarnará a Jacqueline Kennedy Onassis, y protagoniza la próxima serie de Hulu, All’s Fair.

Más allá del cine

Más allá de su trabajo en pantalla, Watts se ha consolidado como productora, activista y empresaria. Es fundadora de la marca de bienestar femenino Stripes Beauty y autora del libro Dare I Say It: Everything I Wish I’d Known About Menopause, un éxito de ventas del New York Times.

El Paseo de la Fama de Hollywood, gestionado por la Cámara de Comercio, continúa siendo un símbolo mundial del arte y el entretenimiento. Cada nueva estrella, como la de Naomi Watts, perpetúa una historia de talento, perseverancia y legado cinematográfico.