Miguel Ríos designa a sus herederos: "En esta vorágine regetoniana, sale un grupo que hace rock"

"Tienen esa virtud de prolongar nuestra propia creencia cultural", afirma el cantante granadino sobre la banda de moda en el rock nacional

Cuando los músicos se reivindicaban como clase obrera

Miguel Ríos es, a sus 81 años, una leyenda de la música española con más de seis décadas de carrera, un pionero del rock patrio que ha creado himnos generacionales como 'Bienvenidos' o 'Santa Lucía'. Pocas voces más autorizadas que la suya para designar a quienes deben llevar el estandarte de un género que no pasa por su mejor momento pero que se resiste a morir.

El cantante granadino tiene claro que sus legítimos herederos como portavoces del rock español son el grupo murciano Arde Bogotá. Una opinión que ha manifestado en el podcast de Movistar Arena: "Yo cuando oí 'Que suelten los perros, porque me he escapado' ya me quedé enganchado", decía en referencia al tema 'Los perros' que sacaron en 2023 en su disco 'Cowboys de la A3'. “La voz de Antonio es alucinante. Me parece de una riqueza...”, añadía Ríos sobre el vocalista de la banda de Cartagena.

Soltando a los perros

El veterano artista valora sobre todo el atrevimiento de hacer algo distinto en el actual panorama musical: "Arde Bogotá, de pronto, en esta vorágine de lanzamientos reguetonianos, sale un tío que hace rock & roll, ¡un grupo que hace rock! Y con esa actitud". Y continúa estableciendo un cordón umbilical con su propia generación. "Tienen esa virtud de prolongar nuestra propia creencia cultural, porque lo que hacen ellos es validar todavía que la idea en la que nos basamos al principio de los tiempos, de la actitud liberadora de la música para un sector de la población, que fueron los que nacimos o empezamos a tocar en los 60 y te das cuenta de que aquello nos liberó a nosotros de ser como el padre”, reflexiona el cantante del 'Himno de la alegría'.

Para Ríos, el rock “nos dio una identidad y la posibilidad de tener un discurso cuando la juventud no estaba considerada en el planeta como un sector al que se le tenía que tener en cuenta. A través de la fusión de la vida con el rock & roll surge una ideología, una identidad, una forma de expresarte. Y eso dura desde entonces hasta ahora porque hay grupos como Arde Bogotá”. Porque el rock, a su juicio, tiene un componente romántico del que carecen otros géneros: "Ha sido una música que ha hecho gente que cree en la música, no que cree en la industria, o que cree que vale cualquier cosa para situarse en el nº1".

'Santa Lucía' a dúo en Sevilla

No es casualidad que Ríos compartiera escenario con Arde Bogotá recientemente cantando 'Santa Lucía'. Ocurrió el pasado mes de septiembre en la Cartuja Center de Sevilla, en la gala de homenaje a la música andaluza que llevó a cabo la Academia de los Grammys Latinos."Entenderéis que no encontremos un adjetivo para describir el honor y respeto de tocar con don Miguel Ríos. Larga vida. Gracias", escribió el grupo en sus redes sociales tras la actuación.