El guitarrista de Pink Floyd cierra la puerta a cualquier posible colaboración con su antiguo compañero

David Gilmour rememora los malos rollos en Pink Floyd: "Podíamos ser tan groseros como quisiéramos"

Compartir







No hay manera de que, en cualquier entrevista que haga, a David Gilmour no terminen preguntándole por Roger Waters, su viejo compinche en la época dorada de Pink Floyd. Y según sea el estado de ánimo del guitarrista en ese momento, dará un titular más o menos incendiario. Pero, casi con total seguridad, ese será el titular de la entrevista. Con los años no ha decrecido el morbo mediático que siempre ha despertado el enfrentamiento entre los dos líderes de una de las genuinas 'vacas sagradas' del rock. Casi parece un milagro que hace 20 años fuesen capaces de aparcar momentáneamente sus desavenencias para reunir a la banda una última vez en el concierto del Live 8. Al menos para Gilmour, esa es una viñeta que nunca, jamás, podrá repetirse.

PUEDE INTERESARTE La historia de la Fender Black Strat de David Gilmour: la guitarra más cara de la historia

Una lucha de más de 40 años

En una entrevista con 'The Telegraph', el guitarrista ha asegurado que “no hay forma posible” de volver a trabajar con su excompañero, con quien ha mantenido una relación tensa desde que abandonó a Pink Floyd a mediados de los 80 pensando que Gilmour, Nick Mason y Richard Wright no podrían continuar sin él. Sin embargo, lo hicieron y se embarcaron en grandes giras mundiales, lo que condujo a una larga disputa por el nombre. La ruptura entre Gilmour y Waters se debió en su origen a diferencias creativas, derivó en batalla legal y con el tiempo evolucionó hacia conflicto político y ético. Gilmour considera que no tiene nada que hablar con alguien que apoya a “dictadores genocidas y autocráticos como Putin y Maduro” y a quien considera permisivo con el maltrato a mujeres y a la comunidad LGBT.

Preguntado en esta nueva entrevista por qué haría falta para que volviera a trabajar con Waters, Gilmour no duda en su contestación: “Nada. No hay forma posible de que yo haga eso”. Ya en 2023 su mujer, Polly Samson, cargó contra el principal ideólogo de 'The Wall', acusándole de ser “antisemita hasta la médula” y “un apologista de Putin, mentiroso, ladrón, hipócrita, evasor fiscal, hipócrita, misógino, enfermo de envidia y megalómano”. Gilmour compartió aquella publicación de Samson añadiendo que “cada palabra [es] demostrablemente cierta”.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Una disputa agotadora

En otra entrevista de 2024 a 'Mojo' Gilmour se mostraba ciertamente "agotado" de tener que hablar de Waters en cada entrevista: “¿Sabes en qué década de mi vida estaba cuando Roger dejó nuestro grupo pop? En la treintena. Ahora tengo 78 años. ¿Qué relevancia tiene eso?”. Sin embargo, en otro encuentro con 'Rolling Stone' advertía de que "algún día habrá cosas de las que hablaré".

Lo curioso es que aquel concierto del Live 8 pareció limar ciertas asperezas entre ellos. Incluso Gilmour colaboró puntualmente con su archinémesis en la gira de 'The Wall' de este y algunos actos benéficos, pero algo volvió a romperse entre ellos, quizás ya para siempre. "Es aburrido. Se acabó (...) Como he dicho antes, dejó nuestro grupo de pop cuando yo tenía 30 años, y ahora soy un tipo bastante mayor, y ya no tiene relevancia. Realmente no conozco nada de su trabajo desde entonces. Así que no tengo nada que decir sobre el tema", concedía en la mencionada entrevista a 'Mojo'.