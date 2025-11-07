Redacción Uppers 07 NOV 2025 - 20:28h.

El actor y la modelo han transformado sus fotos y vídeos sin pantalones en una seña de identidad de marca

Matthew McConaughey y Camila Alves han decidido quitarse los pantalones. Así lo dijeron en una publicación de Instagram en octubre de 2023: “Por favor, no te quedes con los tuyos puestos”. Muchos usuarios calificaron el gesto de ‘cringe’, aunque a otros les pareció ingenioso. Pero ese post, en realidad, era un anuncio.

A partir de ahí, posar desnudos de cintura para abajo se ha convertido en un gesto típico para la pareja. Sobre todo para promocionar su nuevo tequila que se llama ‘Pantalones’. “No. El mundo no necesita otro tequila de famosos. Pero, ¡por Dios!, la industria del tequila sí necesita un toque de diversión. Y eso es precisamente lo que es Pantalones: diversión sana y deliciosa”, dicen en su página web.

‘Pantalones’ se ha posicionado entre los tres tequilas más vendidos

El nombre de su tequila tiene su origen en una expresión coloquial: ‘ponerse los pantalones’. Lo que significa tener agallas. “El tequila 'Pantalones' representa el valor de dar el siguiente paso, divertirse y no tomarse las cosas demasiado en serio. Todo el mundo, sin distinciones, se pone pantalones alguna vez en su vida y, al igual que los pantalones, nuestro tequila es para todos”, aclaran.

El actor y la modelo han transformado sus fotos y vídeos sin pantalones en una seña de identidad de marca. Porque la pareja asegura que mientras otras marcas de licores se basan en la tradición, la suya se enfoca en ser el alma de la fiesta. Y parece que funciona este tipo de marketing. En poco más de un año, ‘Pantalones’ se ha posicionado entre los tres tequilas de 750 mililitros más vendidos en ‘Total Wines’, la mayor cadena independiente de tiendas de vinos y licores de Estados Unidos.

Solo en 2024 se vendió más de 100.000 cajas y amplió su distribución a más de 10.000 puntos de venta en 44 Estados de EE.UU. Su fama ha aumentado tanto que en sus publicaciones no necesitan ni enseñar su producto, ya que todos saben a qué se están refiriendo cuando aparecen semidesnudos. Esta semana, la pareja ha compartido una foto aullando a la luna para presentar su nuevo cóctel llamado ‘Aullido de luna’, una versión con tequila del clásico Espresso Martini.