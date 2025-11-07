Bowie, Camarón o Morente: otros visionarios que revolucionaron la música antes que Rosalía

'Lux', de Rosalía', dialoga con toda una tradición de álbumes que no buscaban gustar, sino iluminar nuevos caminos

Pocas veces la crítica, nacional e internacional, ha sido tan unánime. Lo último de Rosalía es algo más que una obra maestra. 'Lux' es una de esos trabajos que no buscan simplemente gustar, sino iluminar. Abrir portales hacia otras dimensiones. Trascender. Sucede cuando el artista se enfrenta a sus propios límites y a los de los mismos géneros, rompe con las formas conocidas y encuentra una nueva claridad. Muchas veces estas obras desconciertan y disgustan a los más puristas, pero con los años terminan erigiéndose como auténticos puntos de inflexión. Son discos capaces de reconfigurar el mapa emocional de su tiempo.

´Lux' es la obra de una artista que no necesita demostrar que puede reinventarse, pero aún así lo vuelve a hacer. En ese gesto, Rosalía dialoga con toda una tradición de álbumes que hicieron del riesgo una forma de ser y estar. Merece la pena mirar atrás y reconocer otros momentos en los que el arte se atrevió a proponer nuevos rumbos y a desobedecer lo establecido.

'Low' - David Bowie (1977)

Bowie llegó a Berlín tratando de escapar de las drogas, las giras y el ruido mediático, y lo que salió de ese periodo de reclusión fue un disco introspectivo, fragmentario, ambiental, que marcaría un antes y un después no solo en su carrera, sino en la música popular. Lejísimos ya del personaje de Ziggy Stardust, el Duque Blanco dividió el primero de los discos de la denominada 'trilogía berlinesa' en dos mitades: la primera suena a pop roto y esquizoide. La segunda, a música electrónica abisal. Para su público habitual fue todo un shock, pero sembró la semilla de la que germinaría el sonido de los 80 y el ambient de los 90.

'La leyenda del tiempo' - Camarón de la Isla (1979)

Cuando Camarón publicó este disco, el mundo flamenco más purista se echó las manos a la cabeza. Muchos corrieron despavoridos a devolver el disco a la tienda ante semejante desafío: poesía de Lorca, rock, jazz y cante jondo fundidos en un solo aliento al que contribuyeron artistas como Tomatito y Raimundo Amador. Sí, 'La leyenda del tiempo' rompió con la ortodoxia del flamenco tradicional de la época, pero sin traicionar su esencia y ampliando sus posibilidades. Cambiando la percepción de lo que podía ser un género tradicionalmente inmovilista.

'The Hounds of Love' - Kate Bush (1985)

Como Rosalía en 'Berghain', Kate Bush también propuso un pacto con Dios en un disco que mezclaba cuento, psicoanálisis, folklore y experimentación sonora. 'The Hounds of Love' hablaba el lenguaje de los 80 pero lo subvertía integrando sonidos electrónicos, cuerdas tan minimalistas como monumentales y una voz que no parecía pertenecer a este mundo. La cantante de 'Running Up That Hill' fue incomprendida por muchos por su teatralidad, pero hoy se la considera precursora de muchas artistas contemporáneas que aspiran a la libertad creativa.

'Omega' - Enrique Morente y Lagartija Nick (1996)

'Omega' iba a ser un homenaje al 'Poeta en Nueva York' y terminó convirtiéndose en un choque aparentemente imposible entre flamenco, rock, poesía y el grito contemporáneo. Morente, en compañía de los rockeros Lagartija Nick, tomó del brazo a Lorca y a Leonard Cohen y se los llevó al territorio de la distorsión eléctrica, creando un sonido completamente nuevo que rompió con las convenciones del flamenco tradicional, cambió la perspectiva de muchos músicos y aficionados y sirvió de inspiración para generaciones posteriores.

'Kid A' - Radiohead (2000)

Después de finiquitar la era del britpop con 'OK Computer' y convertirse en la banda de rock más popular de finales de los años 90, Radiohead decidieron dar un volantazo radical a su sonido, desafiando las expectativas de la industria y de los fans. Aparcaron las guitarras y las melodías para sumergirse en la música electrónica más experimental, el ambient, el krautrock y el jazz de vanguardia. La audacia del gesto marcaría el rumbo de la música alternativa de principios del siglo XXI e influiría en futuras bandas para que siguieran su propio camino creativo.

'Vespertine' - Björk (2001)

Si a alguien recuerda la Rosalía de 'Lux' es a la Björk más etérea e inventiva. No por casualidad la islandesa aparece en su nómina de invitados. Tras la euforia de su tríada de discos mágicos de los 90 -'Debut', 'Post' y 'Homogenic'-, la Guðmundsdóttir se volvió hacia lo íntimo en 'Vespertine': susurros, microsonidos, una orquesta de cámara y respiraciones demostraban que la vanguardia también podía ser dulce y que la tecnología podía servir a la emoción más pura.

'Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band' - The Beatles (1967)

Cerramos esta selección con el primer álbum que realmente resignificó las reglas de la industria. Por su enfoque como ente conceptual, por su experimentación sonora con técnicas de producción pioneras e instrumentos orientales, sinfónicos y psicodélicos, y por elevar el formato LP a una obra con identidad propia más allá de servir como contenedor de sencillos.