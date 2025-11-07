Redacción Uppers 07 NOV 2025 - 13:25h.

La tercera parte del mítico filme de los 80 se estrenará en 2027 con Chris Columbus como director

Pocas películas icónicas de los 80, por no decir ninguna, tuvieron una secuela tan alocada, caótica y pasada de vueltas como la de 'Gremlins' (1984). En la segunda parte las criaturas se convertían en mutantes genéticos de lo más variopinto, presentaban talk shows, cantaban juntos 'New York, New York' y hasta interrumpían la película para discutir con el proyeccionista (Hulk Hogan incluido). Todo un absurdo demencial.

En esta era de franquicias exprimidas hasta la última gota, un producto como aquel 'Gremlins 2: la nueva generación' no pasaría el filtro de control de un estudio. En 1990 sí lo hizo, y la consecuencia más notoria de su sonoro batacazo en taquilla fue que los monstruos más gamberros de los años 80 jamás volvieron a aparecer en el cine. Ahora, 35 años después, 'Gremlins 3' es una realidad incipiente, y con Steven Spielberg, productor de la original, embarcado en el proyecto.

Columbus por Dante

El presidente de Warner Bros., David Zaslav, acaba de confirmar oficialmente que ya hay luz verde oficial para un proyecto que llevaba años dando vueltas por los despachos. Hay incluso fecha de estreno en cines: el 19 de noviembre de 2027. Finalmente será Chris Columbus quien se siente en la silla de director, mientras que Joe Dante, responsable tanto de la cinta original como del desbarre de su secuela, queda fuera de la ecuación.

La ausencia del director de 'Aullidos', que en cualquier caso lleva más de siete años sin ponerse detrás de las cámaras y 11 años sin dirigir un largometraje, puede defraudar las expectativas de los fans de la vertiente más vandálica de la saga. Pero Columbus, que ya fue guionista de la primera película, además de dirigir grandes éxitos como ‘Solo en casa’, ‘Señora Doubtfire’, ‘Nueve meses’, ‘Pixels’ o las dos primeras de la saga ‘Harry Potter’, asegurará que el filme se mantenga fiel a la esencia familiar de la original.

La garantía Spielberg

El libreto de la película corre a cargo de Zach Lipovsky y Adam B. Stein, directores de 'Destino final: Lazos de sangre'. Los detalles de su sinopsis y reparto se mantienen en secreto, pero la gran esperanza de que este regreso al universo de los mogwais conserve la particular mezcla de humor negro, terror y fantasía que en 1984 llevó a la creación de una nueva calificación por edades en EEUU, la PG-13, es la presencia de Spielberg, que hasta ahora no había dado su aprobación a ninguna de las tentativas previas.

Sí se sabe que Columbus ha manifestado su intención de hacer una entrega "más oscura" y "terrorífica" que la original de 1984, algo que ya intentó hacer en la secuela de 1990, pero que Dante se lo impidió, acentuando los aspectos más cómicos. ¿Lo conseguirá en esta ocasión? El tiempo lo dirá.