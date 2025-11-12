Redacción Uppers 12 NOV 2025 - 20:16h.

Eddie Murphy se abre en un nuevo documental de Netflix llamado ‘Being Eddie’

Eddie Murphy se sincera sobre la crianza de sus 10 hijos y su vida con su mujer Paige Butcher. "Mi bendición más importante es que me amo a mí mismo", confiesa la legendaria estrella de cine. El cómico de 64 años confiesa en ‘People’ que “siempre ha sido su mayor fan”.

“Ese es el núcleo de todas las decisiones que tomas. Algunas personas pasan por toda su vida y llegan al final y dicen: 'Finalmente me amo a mí mismo'. Empecé de esa manera”, afirma Murphy.

El amor propio, la pieza clave de Eddie Murphy

Eddie Murphy se abre en un nuevo documental de Netflix llamado ‘Being Eddie’. "En un negocio donde la gente va y viene, la mayoría de la gente no tiene 50 años", asegura. El actor comenzó en los años 80 destacando en programas como ‘Saturday Night Live’ antes de apuntar maneras en taquillazos como ‘48 HRS.’, ‘Trading Places’ y ‘Beverly Hills Cop’, incluyendo ‘The Nutty Professor’, ‘Dreamgirls’ y ‘Shrek’.

En este nuevo proyecto habla sobre su amor propio, un gesto que le ha ayudado a protegerse en el mundo de Hollywood donde hay adicciones a las drogas y al alcohol. El actor también abre sus puertas de su mansión en Los Ángeles por primera vez y comparte detalles íntimos sobre su vida. “Ser Eddie es algo grandioso. Es una vida única la que he tenido”, reconoce.

Una vida marcada por el asesinato de su padre

Murphy era un niño pequeño cuando su padre fue asesinado por una mujer con la que estaba saliendo. La tragedia sin duda dejó una marca en la vida de Murphy. "Estoy seguro de que me afectó de muchas maneras diferentes. Hubo mucho trauma, y esas cosas nos moldearon", afirma. Su madre se volvió a casar con Vernon Lynch Sr., alguien que Murphy dice que llenó un vacío importante: "Por la gracia de Dios, mi madre se casó con un hombre increíble. Eso es crucial. Hace una gran diferencia".

Es uno de los únicos actores de Hollywood que interpreta de manera convincente a varios personajes en la misma película, como en ‘Coming to America’ y ‘The Nutty Professor’. En 2007 recibió una nominación al Oscar por su papel secundario en ‘Dreamgirls’, y nuevamente consiguió elogios de la crítica con ‘Dolemite Is My Name’ de 2019, sobre el comediante de la vida real Rudy Ray Moore.

Estuvo 30 años sin subirse a un escenario

Con el fracaso de proyectos como ‘Vampire in Brooklyn’, recibió tantas críticas que decidió no regresar a los escenarios durante 30 años. Pero en 2019 volvió a presentar el programa ‘SNL’, un momento clave en su vida: “Es genial ver tu impacto y la influencia que tuviste en otros artistas, porque siento una afinidad con los comediantes”.

Cuando le preguntan a Murphy qué es lo que más le hace feliz, él lo tiene claro: “Simplemente ser Eddie. Me encanta tener a mi familia cerca, y me encanta haber estado en este increíble negocio durante tanto tiempo. Viniendo de comienzos súper humildes y teniendo esta longevidad, solo para estar cerca y ver todos los diferentes cambios y todas esas cosas. Hay mucho por lo que estar feliz”.