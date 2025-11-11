Inés Gutiérrez 11 NOV 2025 - 20:00h.

Susan Sarandon es conocida por sus grandes interpretaciones en películas como 'Thelma & Louise' o 'El Cliente'

MadridHay muchos motivos por los que el público general conoce a Susan Sarandon, aunque no hay duda de que es su carrera en el mundo de la interpretación la que más seguidores ha conseguido sumarle. Sin embargo, la actriz no deja de ser una caja de sorpresas, porque también es una activista declarada que no teme alzar la voz por lo que considera justo o una empresaria que apuesta por potenciar el ping-pong.

Últimamente, es su faceta como activista la que más está destacando, ella es uno de los muchos rostros populares que ha querido denunciar la situación en Gaza, donde están muriendo tantas personas. Sarandon no ha querido ser de las que miran para otro lado y ha denunciado la masacre que está viviendo en pueblo Palestino.

Este apoyo a Palestina no le ha salido gratis porque, si bien es cierto que actualmente son más las voces que se alzan en contra de lo que está sucediendo en este lugar, en 2024 la propia actriz aseguraba haber perdido trabajos por haber mostrado su punto de vista.

“Me he inspirado en aquellos que se preocupan lo suficiente por la humanidad y creen lo suficiente en la posibilidad de un mundo mejor como para alzar la voz y detener el genocidio. Estoy agradecida por mis nuevos amigos y familiares empáticos y valientes”, explicó en una entrevista con el Sunday Times británico. “He sido usada como ejemplo de lo que no hay que hacer si quieres seguir trabajando”.

Si bien es cierto que mucha gente se puso en su contra, sus palabras tampoco fueron las más acertadas en ese momento, algo que ella misma reconoció y que ha rectificado para que sus palabras se entiendan más claramente, sin la posibilidad de malos entendidos.

Susan Sarandon y su negocio de los clubs de ping-pong en Nueva York

Actriz, activista… y empresaria, una faceta más desconocida en ella, una opción que apareció en un momento de su vida y que no quiso dejar pasar. Al parecer, Susan llegó al mundo del ping-pong mientras organizaba una fiesta para celebrar el 50 cumpleaños de su pareja en aquel momento, el actor Tim Robbins.

Jonathan Bricklin y Franck Raharinosy comenzaron a organizar fiestas para entrenar al equipo olímpico de ping-pong, un concepto que en el año 2007 pasó a ser algo más estable, organizando fiestas semanales y atrayendo a una gran variedad de público. A una de estas fiestas acudió Sarandon, encontrando la idea muy interesante y querido contratarlos para la fiesta.

La pareja se separaba poco tiempo después, pero el interés de Sarandon por este negocio continuó, sobre todo tras empezar una relación con uno de los fundadores, Jonathan Bricklin. La idea le pareció interesante y pasó a ser miembro del equipo de SPiN como inversora y cofundadora de la franquicia en 2009, junto con otros inversores.

La empresa con el paso del tiempo ha ido creciendo y actualmente cuenta con más de nueve locales entre Estados Unidos y Canadá. Sarandon y Bricklin terminaron su relación en 2015.