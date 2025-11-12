Russell Crowe, sobre cómo ha perdido 30 kilos a los 61 años: “Soy un gran defensor de tomar una copa"

Redacción Uppers 12 NOV 2025 - 11:30h.

La transformación física del protagonista de 'Gladiator' se debe a que ha reducido drásticamente su consumo de alcohol

Russell Crowe ha tenido siempre una compleja relación con su peso, alternando entre aumentar y perder kilos significativamente, a veces de forma intencionada para sus papeles cinematográficos y otras como consecuencia de sus malos hábitos. Pesaba 127 kilos cuando rodó su nueva película, 'Nuremberg', en la que se pone en la piel de Hermann Göring, el único gran jerarca nazi que fue juzgado. Ahora, durante la promoción del filme apenas un año después, el actor neozelandés está por debajo de 100, un cambio radical que no se debe a ninguna dieta milagro sino a una modificación en sus costumbres.

"Es mi maldito derecho"

El protagonista de 'Gladiator', a sus 61 años, ha revelado en el último episodio del podcast de Joe Rogan que su transformación se debe principalmente a que ha reducido de forma drástica su consumo de alcohol. “Soy un gran defensor de tomar una copa. Es parte de mi herencia cultural y, como hombre de clase trabajadora, es mi maldito derecho”, sostenía el intérprete de Wellington. Pero conforme cumple años, Crowe admite que "uno empieza a aprender ciertas cosas sobre sus capacidades".

Así que no es que el oscarizado actor se haya vuelto abstemio de repente, pero ahora "si decido tomar una copa de vino con la cena, será un vino realmente bueno (...) Ahora que soy mayor, sé que una noche a la semana, si me divierto, es suficiente. Intento eliminar lo superfluo. Ahora intento beber de forma ocasional, no beber por beber".

Luchando contra la artritis

El cambio físico de Crowe es perceptible a escasos días del estreno de 'Nuremberg'. En ese sentido, el actor neozelandés ha explicado que otro factor decisivo ha sido el tratamiento médico de las lesiones que arrastra desde hace años. Por ejemplo, sus hombros se habían vuelto "profundamente artríticos", lo que le dificultaba hacer ejercicio. Crowe ha estado poniéndose inyecciones tanto en los hombros como en las rodillas, así como intravenosos, que han calmado la inflamación de su cuerpo.

"Gracias a una ecografía, podemos ver que desde hace un año tenía grandes bandas de artritis, y ahora han disminuido, probablemente en un 70%. En una zona del hombro derecho, probablemente en un 90%”, cuenta. "Gran parte de mi pérdida de peso se debe a que mi rango de movimiento ahora es mucho mejor. Me ha calmado mucho y me ha quitado mucho dolor, por lo que puedo hacer ejercicio y no tener que sufrir durante dos o tres horas después", añade.

Ahora entrena tres veces al día para preparar su papel en la nueva versión de 'Los inmortales', pero admite que eso no es algo que pueda realizar a largo plazo. "Para mí, eso es una mala receta. Puedo hacerlo durante un tiempo, pero una vez que lo deje, lo dejaré por completo. Lo que quiero es que todos estos cambios se conviertan en una situación a largo plazo"", concluyó.