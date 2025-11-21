Un retrato de Frida Kahlo rompe los récords: se subasta por 54,7 millones de dólares, la obra más cara de una mujer

Canarias ya se ha consolidado como uno de los paisajes más elegidos por el cine para sus rodajes. Gracias a sus impresionantes localizaciones naturales que abarcan desde playas paradisíacas hasta terrenos volcánicos únicos en el mundo el archipiélago se está convirtiendo en uno de los destinos más codiciados por la industria cinematográfica internacional. Solo en el último año, los rodajes han dejado más de 200 millones de euros en las islas, una cifra que refleja que este sector audiovisual es ya un motor económico en pleno crecimiento.

El archipiélago canario funciona, de hecho, como una auténtica base de rodaje. Ofrece ventajas fiscales, variedad de escenarios y una climatología estable, lo que resulta muy atractivo para productoras tanto nacionales como extranjeras. Las instituciones canarias son conscientes de ese potencial y llevan años promocionando el territorio como un plató abierto al mundo. Lo saben bien los profesionales que han nacido allí, como la actriz Dani Acosta, que orgullosa de su tierra confiesa: “con un espacio muy reducido, es un plató natural riquísimo”. Esa diversidad y el creciente reconocimiento del talento canario se han puesto en valor durante el encuentro que ha reunido a profesionales del sector audiovisual y del videojuego.

El viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, destaca la magnitud del impacto del audiovisual en el archipiélago: “En el 2024 se crearon unos 14 mil empleos generados en Canarias directamente, y una facturación de unos 218 millones de euros”. Todo ello con un total de 150 rodajes, lo que representa un tercio de todos los realizados en España. Un crecimiento que, según Cabello, demuestra que las islas no solo atraen producciones internacionales, sino que también fortalecen su propio tejido creativo.

El cineasta Juan Carlos Fresnadillo también subraya la importancia de este auge para el talento local: “está provocando que toda una generación de cineastas y creadores canarios puedan subirse al tren canario”. Un tren que, cada año, incorpora más proyectos, más profesionales y más oportunidades.

El objetivo es claro: que cualquiera que lo desee pueda formar parte de este maravilloso plató natural que son las Islas Canarias, un territorio que sigue creciendo y consolidándose como referencia internacional en el mundo del cine y del videojuego.