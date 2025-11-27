Redacción Uppers 27 NOV 2025 - 07:00h.

La cantante hispano-británica arranca su gira conmemorativa el 19 de diciembre en Tudela

Jeanette o por qué el mundo la hizo así: "Soy más rebelde ahora con 71 años que con 20"

Pocas voces en la música en español evocan nostalgia, magia y atemporalidad como la de Jeanette. Ahora, medio siglo después de sus primeros pasos, la artista hispano-británica arranca una gira conmemorativa que promete ser un viaje íntimo y emotivo a través de canciones eternas, como 'Soy rebelde', ' Por qué te vas', 'El muchacho de ojos tristes' o 'Corazón de poeta'. Pero este regreso a los escenarios no viene a reciclar el pasado sin más. Es un reencuentro con su legado y con su público en una versión actualizada de su universo artístico.

El arranque de la Gira 50 Aniversario está previsto para el 19 de diciembre, en el Teatro Gaztambide de Tudela, y recorrerá varias ciudades de España a lo largo de 2026, concretamente Granada, Vigo, A Coruña, Barcelona, Bilbao, Valencia, Sevilla, Gijón, Madrid y San Sebastián. Próximamente, se anunciarán las fechas de la gira para el continente americano.

Repaso emocional a una carrera

Jeanette reinterpretará temas de toda su carrera, desde sus inicios folk con Pic-Nic hasta sus grandes éxitos, con un respeto absoluto por lo original, pero con un toque contemporáneo: pianos eléctricos, guitarra limpia y secciones de cuerda. La escenografía será una mezcla de nostalgia visual, inspirada en carteles de los años 60 y 70, con proyecciones de textura analógica. Una forma de ofrecerle un guiño al pasado sin quedarse anclada en él. "Seguiré girando y cantando mientras el público quiera escucharme. Y, por lo que veo, estas canciones siguen vivas... así que aquí estaré", apuntaba la cantante en 'Glamour España'.

"Una leyenda viva"

Lo bonito de esta gira no es sólo celebrar un aniversario. Es un espectáculo pensado para emocionar. Tanto a quienes la vivieron la primera vez como a quienes descubran su música ahora. Sus canciones no solo forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones, sino que también resuenan entre nuevos públicos que descubren su música en plataformas digitales, redes sociales, películas, series y publicidad. También es una forma de reafirmarse, de recordar de dónde viene y de lo que siempre quiso ser. "Las generaciones que han venido tras de mí están cantando mis canciones, haciendo versiones. Soy, más que una diva, una leyenda viva", afirma con orgullo en una entrevista en 'La razón'.

Aunque el repertorio exacto que interpretará en la gira dependerá del formato y los arreglos, está claro que habrá espacio para los grandes clásicos, como 'Soy rebelde', todo un fenómeno social en su época. Y aún hoy una referencia ineludible en el ecosistema pop, acumulando más de 100 millones de reproducciones solo en plataformas digitales. "Eso sí era feminismo, y no hacía falta salir en pelotas al escenario. Antes lo que contaba era el talento, y no tirarnos en el suelo y hacer porno", suelta en la mencionada entrevista, dejando claro que, efectivamente, sigue siendo una rebelde. "En realidad lo soy más ahora que con 20 años". En un panorama musical cambiante, dominado por redes, modas fugaces, y productos desechables, la figura de Jeanette sigue siendo imprescindible.