Dos generaciones muy distintas pero unidas por el legendario tema de Manuel Alejandro en los Latin Grammy de Sevilla

Hay encuentros que no parecen probables en el papel, pero que en un escenario cobran absoluto sentido y crean pura magia. Cuando dos artistas de distintas generaciones se cruzan no solo comparten una canción, también tienen un puente entre tiempos, estilos y memorias. El último ejemplo lo han protagonizado Jeanette y Aitana este miércoles 10 de septiembre en La Cartuja de Sevilla en el homenaje a la música andaluza por parte de la Academia de los Latin Grammy.

El evento ha rendido homenaje a algunos de los artistas más influyentes de la música de Andalucía de los últimos 50 años. Con David Bisbal y Luis Fonsi como maestros de ceremonia, el concierto ha reunido a artistas tan dispares como Manuel Carrasco, Vanesa Martín, Ana Torroja, Pastora Soler, Arde Bogotá, Miguel Ríos, Leiva, Estopa o Niña Pastori.

'Frente a frente', homenaje a Manuel Alejandro

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue el homenaje que se le hizo a uno de los grandes maestros de la música andaluza, Manuel Alejandro, que a sus 92 años atesora cientos de canciones emblemáticas que han marcado a varias generaciones y que hemos escuchado en voces como las de Lola Flores, Rocío Jurado, Raphael o Alejandro Sanz.

Alejandro, presente en el auditorio, pudo escuchar una vez más una de sus composiciones más populares, 'Frente a frente', de la mano de la artista que la cantó originalmente en 1981, Jeanette, aunque posteriormente esta balada sobre una ruptura con letra de Ana Magdalena ha sido reinterpretada por artistas como Bunbury, Rocío Jurado o Pandora.

Pero la eterna rebelde de 73 años no estuvo sola en el escenario, sino que la acompañó una de las artistas más destacadas de la actualidad, Aitana. La veterana con un vestido largo en color blanco, la joven vestida de corto y negro. Experiencia y frescura. Dos generaciones muy distintas pero unidas por la música y la emoción.

De Morente a Raphael

En la cita no faltaron los tributos a algunas de las figuras más importantes de la región. Así, Enrique Morente fue homenajeado por varios artistas que crecieron bajo su influencia, como Lagartija Nick, La Tremendita, Ángeles Toledano y su propio hijo, Kiki Morente.

A la eterna Rocío Jurado la evocaron Ana Torroja, Judeline y Julian, mientras que Camarón de la Isla revivió de la mano de Arcángel, Chonchi Heredia, Estopa, Juanma Montoya y Yerai Cortés. El tributo a Lola Flores contó con la participación de sus nietas Alba Flores y Elena Furiase como presentadoras, así como sus nietos Guillermo Furiase y Pedro Antonio Lazaga, junto a Pastora Soler y María Terremoto.

Miguel Ríos, pionero del rock en España, unió su voz en el escenario a las de Alejandro Lerner, Arde Bogotá y la bailaora Lucía Ruibal, mientras que la trayectoria de Alejandro Sanz fue reconocida con interpretaciones de Joaquina o Yami Safdie. La figura de Raphael puso el broche de oro a la velada con la interpretación de Ana Torroja, Rozalén y Vanesa Martín de algunas de sus canciones más populares.