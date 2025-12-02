La vida vuelve a ser rosa: Los Romeos regresan a los escenarios 30 años después

Redacción Uppers 02 DIC 2025 - 12:20h.

La entradas para las primeras fechas se ponen a la venta este miércoles 3 de diciembre

Los grupos punk que triunfaron en la Movida: una corriente que algunas bandas aún mantienen viva

Compartir







El espíritu transgresor y gamberro en el pop-rock español no se quedó solo en los 80. Después también hubo bandas que exudaban energía, actitud, ganas de gritar, de vivir y de enamorarse. Y no necesitaban cantar en inglés. Como Los Romeos, que con clásicos juveniles como 'Muérdeme', 'Mi vida rosa' o 'Un poquito de amor' marcaron a toda una generación a principios de los 90. Coincidiendo con el 35 aniversario de su debut, en 2026 regresarán a los escenarios con la formación original y bajo el paraguas de Subterfuge.

El regreso de la vocalista Pat Escoín junto a Juan Carlos Tomás, José Ángel Leiros, Daniel Silvestre y Julián Nemesio supone la reapertura de un capítulo vibrante de la música pop-rock española. Las entradas para las primeras fechas de la gira se pondrán a la venta este miércoles 3 de diciembre a las 12 horas.

Los orígenes de Los Romeos se remontan a 1988, en Castellón. Sus miembros iniciales provenían de formaciones previas como Los Rítmicos o Morcillo el Bellaco, pero fue la incorporación de la joven Pat Escoín lo que transformó el proyecto gracias a su carisma, presencia y voz distintiva.

Enganchando a la primera

Su pop-punk melódico con guitarras urgentes y estribillos infecciosos hacía que sus canciones, tiernas a la vez que rebeldes, engancharan a la primera escucha. Con su primer álbum, titulado también 'Los Romeos' (1990), consiguieron llenar salas y hacerse con un lugar propio en la escena nacional. Allí estaban 'Muérdeme” o 'Mi vida rosa', temas que se convirtieron en himnos de una juventud que empezaba a quedarse sin referentes nacionales.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Su llama, sin embargo, no duró mucho tiempo. Publicaron otros dos discos, 'Sangre caliente' (1992) y 'Sin conexión' (1996), antes de separarse tras un declive acelerado por la escasa promoción que tuvo el último álbum. Pero aunque la banda se disolvió, muchas de sus canciones sobrevivieron en el imaginario colectivo como clásicos del pop-rock patrio más genuino.

Nueva etapa en un nuevo hogar

La reunión de aquella formación supondrá un viaje a la nostalgia para quienes vivieron su auge, y para las nuevas generaciones la ocasión de descubrir una banda clave que ayudó a abrir camino al pop-punk en España.

"Subterfuge será su casa en esta nueva etapa, un hogar desde el que reactivar una historia que siempre estuvo latiendo bajo la superficie, esperando el momento perfecto. Arranca un nuevo capítulo. Una segunda vida. Un reencuentro con el público que los ha seguido queriendo todos estos años. ¡Bienvenidos a bordo, Romeos! Aquí empieza otra aventura. Donde siempre, de donde nunca se fueron", ha anunciado Subterfuge Records para darles la bienvenida y dejar la puerta abierta a más posibles sorpresas.