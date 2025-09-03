El escritor y académico comparte habitualmente desde su cuenta de X recomendaciones sobre las ficciones que más le entusiasman

Arturo Pérez-Reverte, sobre el regreso de Alatriste y la historia: "La Europa que estudié se está muriendo. Ahora es un parque temático"

Arturo Pérez-Reverte vuelve a las librerías con una nueva aventura del capitán Alatriste, 'Misión en París', que tanto sus miles de entregados lectores como los más críticos esperan con la misma ansiedad con la que se velan armas antes de un duelo a muerte. Porque al igual que su célebre soldado de fortuna, el novelista y exreportero de guerra es amado y odiado casi a partes iguales. Cualquiera de sus opiniones sin filtro vertidas en las redes sociales se vuelve viral y es motivo tanto de adulaciones como de exabruptos, pero el escritor y académico también se ha aficionado a compartir con sus seguidores en X sus recomendaciones sobre las ficciones que considera imprescindibles (o todo lo contrario). Estas son las películas y series que más le han entusiasmado recientemente.

El cautivo

La nueva película de Alejandro Amenábar, centrada en la figura de Miguel de Cervantes, llega a las salas de cine este12 de septiembre, pero el novelista, buen conocedor del personaje y de la época en la que se encuadra, ya ha tenido ocasión de verla y su veredicto es favorable. "Me parece una película espléndida, amena, bien hecha. Hay dos minutos polémicos que darán mucho que hablar y no gustarán a todos; pero es una visión libre y sincera (y muy valiente) de Alejandro Amenábar. La recomiendo de verdad", publicaba en su cuenta de X.

Tierra de mafiosos (MobLand)

El thriller estrenado en Skytime que cuenta la guerra que se desata entre dos familias del crimen londinense cautivó al autor de 'La isla de la mujer dormida', especialmente por el trabajo de su espectacular elenco. "Anoche terminé de ver la primera temporada de 'Tierra de mafiosos' (MobLand) y me ha gustado mucho: Hardy, enorme como suele; Brosnan, atravesado y peligroso como nunca; Mirren, una asombrosa bruja mala. Diez capítulos que se me han hecho cortos", destacaba el escritor.

El conde de Montecristo

La enésima versión de la monumental obra de Alejandro Dumas, dirigida por los franceses Alexandre de La Patellière y Matthieu Delaporte, fue muy bien recibida por la crítica por su esmerada fidelidad hacia el original y se convirtió en todo un fenómeno cultural en Francia. Pero había que ver qué le parecía a alguien tan exigente con las adaptaciones de la literatura clásica como Pére-Reverte, y no le defraudó: "Me gustó mucho. Tres horas disfrutándola. Me parece una excelente versión de una de las mejores novelas de todos los tiempos".

El Gatopardo

Otro clásico revisitado. La novela homónima de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, llevada al cine ejemplarmente por Visconti, llegaba este año en forma de serie de televisión a Netflix. Dada la admiración de Pérez-Reverte por la película de 1963 el autor de la saga de Alatriste no tenía claro qué esperar en esta relectura, pero terminó entregado a la causa: "Ya vi "El gatopardo" completa y creo que es una de las mejores series de la temporada. Me parece de una ambientación perfecta, y muy bien narrada. Kim Rossi Stuart no es el príncipe Salina (Burt Lancaster) de Visconti, pero casi llega a su altura de una manera asombrosa".

Mar Cruel

No todo van a ser recomendaciones actuales. A veces apetece recuperar algún viejo clásico que tengamos pendiente o del que jamás hemos oído hablar hasta que alguien nos lo recomienda. El escritor recomendaba este verano en X esta película de 1953 ambientada en la Segunda Guerra Mundial y disponible en Netflix. Dirigida por Charles Frend y protagonizada por Jack Hawkins y Donald Sinden, cuenta las peripecias de un grupo de hombres se ven obligados a enfrentarse a los peligros del mar a bordo de un buque durante un duro invierno.