'Pumuckl and the Crown of the Pirate King' ofrece acción, puzles y exploración para todos los públicos

En los años 80 no había tantas series de dibujos animados como queremos recordar, pero sí es verdad que las que había marcaron profundamente la infancia de muchos. Y entre ellas pocas dejaron tanta huella como la que protagonizaba un duendecillo de melena rojiza y risa traviesa llamado Pumuki, un personaje que combinaba humor, ternura y una pizca de magia cotidiana. Ahora vuelve en forma de videojuego con una propuesta para todos los públicos que ofrece acción, puzles y exploración.

En su momento, 'Pumuki' destacaba en la oferta televisiva por su original uso de la animación integrada en acción real, una técnica que entonces aún no era muy común. El duende interactuaba con actores reales como el maestro carpintero Eder, lo que aportaba a la serie un encanto especial y una sensación mágica que atraía tanto a niños como adultos.

El mundo de Pumuki

Pumuki representaba al niño travieso, curioso e impulsivo que todos llevábamos dentro. Su carácter, entre inocente y pícaro, conectaba inmediatamente con la audiencia infantil, que veíamos en él un reflejo de nuestras propias ganas de explorar el mundo, romper reglas y descubrir los límites de los adultos.

Pero antes de ser una serie de dibujos, Pumuki fue protagonista de una serie de libros infantiles creada por Ellis Kaut en la década de los 60, y su universo abarcaría discos, películas e incluso una comedia musical. El éxito de la serie televisiva contribuyó a la llegada y popularización en España de producciones europeas de corte familiar -se trataba de un producción alemana-, demostrando que la animación podía tener un enfoque diferente al de las grandes distribuidoras estadounidenses.

Aventura pirata

El personaje vive ahora un resurgir tras su reciente regreso televisivo con 'Neue Geschichten vom Pumuckl' y su última película, 'Pumuckl and the Big Misunderstanding'. Y ahora da el salto al videojuego. En 'Pumuckl and the Crown of the Pirate King', una aventura de puzles que llegará a Nintendo Switch y PC (Steam) a principios de 2026, el duendecillo descubre en el taller de Eder una extraña botella que contiene un barco. Al abrirla, es absorbido por un torbellino mágico que lo lanza a un mundo pirata imposible de encajar en ningún recipiente, según informa 'El español'

Allí conoce al excéntrico Capitán Krimskrams, quien le explica que el Rey Pirata ha lanzado una maldición sobre la nave y se oculta tras una puerta mágica que solo puede abrirse reuniendo doblones dorados. El juego propone viajar entre diversas zonas a través de estructuras mágicas con puertas a otros mundos, como islas tropicales, ruinas encantadas y un castillo pirata antiguo.

En ellos esperan acertijos, trampas kobold, desafíos, enemigos como fantasmas y esqueletos, y minijuegos que amplían el ritmo de la aventura. Todo un derroche de imaginación que demuestra que Pumuki sigue siendo un ejemplo de cómo la creatividad puede trascender el tiempo y las modas, convirtiendo a un pequeño duende naranja en un icono cultural.