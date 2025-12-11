Más que 'una del oeste': diez westerns modernos para tomarte un respiro esta Navidad

En los últimos años el género ha incorporado nuevas voces, problemáticas actuales y enfoques narrativos más complejos para explorar los grandes temas universales

Cinco westerns de los buenos para disfrutar en el sofá

Durante décadas el western fue símbolo de mitología fundacional, héroes masculinos y solitarios y fronteras físicas bien definidas. El género cinematográfico por antonomasia estuvo presente desde el mismo principio, con aquella llegada del tren de los hermanos Lumiere causando el pánico en los espectadores de finales del siglo XIX. Y aunque ha sido dado por muerto una y otra vez, siempre se las ha arreglado para volver, ya fuese en forma de spaguetti-western, elegía crepuscular o trasmutado con otros géneros.

Lejos de estar agotado, el western ha sido revitalizado en el siglo XXI desde perspectivas más críticas, psicológicas y políticas. En los últimos años, más que repetir las viejas fórmulas estas son cuestionadas. Sus versiones modernas incorporan nuevas voces, problemáticas actuales y enfoques narrativos más complejos para explorar los conflictos universales: poder, violencia, identidad y el precio del progreso. Ver 'una del Oeste' hace tiempo que no es sinónimo de sobremesa televisiva con varón blanco de más de 50 años viendo pegar tiros a indios y vaqueros. Aquí van algunos ejemplos representativos de la última década para tomarte un respiro estas navidades.

Los abandonados (2025)

La más reciente incorporación al canon del neowestern es esta serie de Netflix protagonizada por dos matriarcas de armas tomar, Gillian Anderson y Lena Leady, que luchan por el control de la tierra en la frontera de Oregón en 1850. Este enfoque invierte la dinámica tradicional del género, donde las mujeres solían ser personajes secundarios, e incorpora elementos propios del folletín y la telenovela, con sus conflictos familiares, lealtades traicionadas y venganzas intensas. Otro punto distintivo es su diversidad de personajes, presentando una comunidad fronteriza más variopinta que la típica de los westerns clásicos que termina convirtiéndose en una metáfora contemporánea de la desigualdad.

Yellowstone (2018)

Uno de los grandes éxitos televisivos de los últimos años es una actualización del western trasladándolo al conflicto moderno por la tierra y el poder económico. En la ficción protagonizada por Kevin Costner se sustituye el revólver por el despacho, pero se mantiene la lógica de la conquista. Se aleja de los héroes y villanos definidos del western clásico explorando las zonas grises intermedias; profundiza en el significado de ser un cowboy en la era moderna y trata problemas actuales como la especulación inmobiliaria, la corrupción política o el impacto ambiental.

Érase una vez el Oeste (2025)

Inspirada en el imaginario clásico, 'American Primeval' se apoya en la nostalgia visual y narrativa para luego subvertirla con litros de sangre, crudeza y desesperanza. Introduce una lectura más coral y ambigua, donde no hay héroes absolutos ni villanos de una pieza. Aquí se sigue la ardua y peligrosa odisea de una mujer y su hijo a través del territorio hostil, poniendo de relieve la especial vulnerabilidad y resiliencia de las mujeres en esa época. Su mayor valor es combinar el respeto por el western tradicional con una sensibilidad contemporánea que cuestiona el mito original.

The English (2022)

Esta serie presenta una pareja protagonista formada por una aristócrata inglesa en busca de venganza interpretada por Emily Blunt y un exexplorador de caballería pawnee, lo que de entrada ya aporta una dinámica inédita en el western clásico. Pero también aborda el lado más sórdido y violento de la creación de EEUU, explorando la brutalidad de la colonización y el genocidio de los pueblos nativos americanos. La violencia no se romantiza, sino que se presenta como un proceso devastador, especialmente para mujeres y pueblos indígenas.

Godless (2017)

Esta producción televisiva realiza una contribución significativa al género al situar a las mujeres en el centro del relato y aportar una perspectiva fuertemente feminista. En un pueblo dominado casi exclusivamente por ellas, el western se reconfigura bajo una revisión del poder, la comunidad y la resistencia colectiva. Todo ello sin traicionar los elementos clásicos como los tiroteos, los paisajes desérticos y los forajidos.

El poder del perro (2021)

El film de Jane Campion, que se llevó el Oscar a la mejor dirección, trasforma el western en un drama psicológico deconstruyendo sus tropos y arquetipos clásicos. En vez de centrarse en la acción exterior, la aventura y la épica de la conquista del Oeste, se sumerge en el conflicto interno de sus personajes. Desafía las nociones tradicionales de masculinidad presentando a un arquetipo de 'hombre fuerte', interpretado por un turbio Benedict Cumberbatch, que bajo esa fachada esconde todo tipo de inseguridades y represión sexual.

Los hermanos Sisters (2018)

La película dirigida por el fránces Jacques Audiard aporta al género una perspectiva humanista, humor negro y desencanto existencial. Sus dos protagonistas, Joaquin Phoenix y John C. Reilly, son pistoleros cansados, conscientes de que el mundo que los necesita está desapareciendo. La novedad está en el tono de western crepuscular distanciado de la épica que humaniza a los forajidos y cuestiona la gloria de la violencia.

The Rider (2017)

Situada en la frontera entre la ficción y la realidad, la cinta dirigida por Chloé Zhao valiéndose de actores no profesionales y una narrativa casi documental, redefine el western desde una visión radicalmente realista. Desmitifica la figura del vaquero tradicional, definido por el rodeo, para centrarse en la vulnerabilidad y su lucha interna por la identidad cuando físicamente ya no es posible seguir siéndolo.

Comanchería (2016)

Lo más destacable de este western sin caballos con estética de thriller, es que traslada los tropos clásicos del género al contexto de la América rural contemporánea, devastada por la crisis económica y el capitalismo despiadado. Los bancos sustituyen a los trenes y la deuda hipotecaria reemplaza a la fiebre del oro, demostrando que el western es, ante todo, una estructura narrativa adaptable a los tiempos. El ranger interpretado por Jeff Bridges es un hombre hastiado y cercano a la jubilación que contempla el declive de un mundo en llamas.

Bone Tomahawk (2015)

Esta película protagonizada por Kurt Russell y Patrick Wilson hace saltar por los aires las expectativas del género al fusionarlo con el cine de terror gore y caníbal. La violencia es extrema y perturbadora, llevando el western a un territorio incómodo, sin un ápice de romanticismo, en el que la civilización y la barbarie se confunden.