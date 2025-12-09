Kate Winslet critica el uso de medicamentos para adelgazar: "No tienen ni idea"

Redacción Uppers 09 DIC 2025 - 19:14h.

Kate Winslet critica el uso de medicamentos para adelgazar y defiende la belleza natural de las mujeres

La actriz Kate Winslet es una gran defensora de la naturalidad y la belleza de las mujeres sin necesidad de retoques o cambios estéticos. Así lo demostró cuando se negó rotundamente a que le hiciesen retoques en el cartel promocional de una de sus series. Exigió al departamento que su rostro no sufriese ningún tipo de cambio.

La británica ha querido defender públicamente una vez más la naturalidad en una entrevista para el medio ‘The Times’, donde ha explicado por qué nunca se ha sometido a ningún procedimiento cosmético del pasado. Fue el entrevistador quien le pidió su opinión acerca de la tendencia de inyectarse diferentes sustancias para modificar su rostro y los labios. A lo que la actriz se opuso y afirmó “que le daba miedo”.

"Es devastador. Si la autoestima de una persona está tan ligada a su apariencia, da miedo. Y es desconcertante porque hay momentos en que pienso que es mejor, cuando veo a actrices en eventos vestidas como quieren, con cualquier figura, pero luego tanta gente toma medicamentos para bajar de peso”, contestó, explicando que hay una tendencia muy preocupante que cada vez se va volviendo más popular entre las actrices y entre muchas mujeres.

Las críticas a los medicamentos

Una de las cosas que más le preocupa, dice, es que entre las mujeres comunes también se está popularizando los retoques estéticos: “La gente ahora ahorra para el bótox o para la porquería que se ponen en los labios”. Al contrario que otras personas, Winslet ha confesado que le gusta los signos de la edad, como las arrugas e n las manos: “Lo que más me gusta es cuando las manos envejecen. Así es la vida, como las manos. Lo que más me molesta es que muchas mujeres jóvenes no tienen ni idea de lo que es ser bella”.

En esta entrevista, la actriz ha querido reivindicar la importancia de ser natural y auténtica, aceptar cómo es uno mismo y saber apreciar la belleza de cada persona, sin necesidad de retoques estéticos o medicamentos que modifiquen nuestro cuerpo. Estas declaraciones se producen dentro de un contexto en el que cada vez más países e instituciones apoyan la fabricación y el consumo de medicamentos como el Ozempic, unas pastillas que ayudan a la pérdida de peso, entre otras.