La actriz y activista por los derechos de los animales francesa Brigitte Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, ha fallecido a los 91 años de edad, según ha informado este domingo su fundación en un comunicado.

La artista había vuelto a ingresar en el hospital en Tolón, al sureste de Francia, el pasado mes de noviembre. Era la segunda vez durante este otoño que Brigitte Bardot tenía que ser hospitalizada en el hospital Saint-Jean de Tolón.

Brigitte Bardot, también conocida por sus siglas BB, abandonó el cine en los años 70 para dedicarse a defender los derechos de los animales y desde entonces vivía entre su famosa residencia de La Madrague en Saint-Tropez y una segunda casa escondida en la vegetación, La Garrigue, que alberga animales y una capilla privada.

Su trayectoria como actriz comenzó en 1952. Su primer éxito fue al protagonizar 'Y Dios creó a la mujer' dirigida por Roger Vadim en 1956, que obtuvo reconocimiento internacional. Aunque no fue su primera película, es ampliamente reconocida como la que logró llevarla al centro de atención pública.

Luego, protagonizó la película de Jean-Luc Godard de 1963 'Le Mépris'. Por su papel en la película 'Viva Maria!' (1965), dirigida por Louis Malle, fue nominada en los Premios BAFTA como Mejor Actriz extranjera.