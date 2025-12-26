McVeigh dio sus primeros pasos en Linfield FC, uno de los clubes más importantes del fútbol norirlandés

Conmoción en Reino Unido por la muerte de Callum McVeigh, un joven futbolista de 23 años que perdió la vida en un accidente que ocurrió durante Nochebuena. La noticia ha causado una gran conmoción en Irlanda del Norte, donde era considerado una de las promesas más importantes de su generación, según informa ‘El Comercio’.

McVeigh dio sus primeros pasos en Linfield FC, uno de los clubes más importantes del fútbol norirlandés. En 2019 registró su nombre tras ganar la Steel and Sons Cup con el Linfield Swifts, un torneo que se celebra desde 1895. Durante su trayectoria compartió vestuario con futbolistas como Dale Taylor y Trai Hume, figura del Sunderland inglés.

Este año se incorporó al Killyleagh Youth Club

El joven futbolista siguió su carrera en otros clubes como el Portadown FC, donde su experiencia estuvo marcada por las lesiones que frenaron su carrera. Pero después consiguió demostrar su gran talento en Ards y Knockbreda. Este año, en noviembre, se incorporó al Killyleagh Youth Club.

La noticia sobre su muerte llegó durante la celebración del Boxing Day, una jornada emblemática para el fútbol británico. McVeigh tenía un fuerte vínculo con la cultura local y participaba en la agrupación musical Inch Flute Band.

"Se ganó el respeto y la amistad de compañeros", confiesa el club de fútbol

Hoy, la comunidad llora la muerte del joven en redes sociales, donde se despiden de él con mensajes de dolor. “Con profunda tristeza y el corazón pesado anunciamos el trágico fallecimiento de nuestro jugador, Callum McVeigh, que falleció en Nochebuena a los 23 años”, anunció su club de fútbol.

"Aunque su tiempo con nosotros fue demasiado corto, causó una impresión significativa y duradera. Se adaptó de inmediato, mostró gran compromiso, empezando como lateral izquierdo y se ganó el respeto y la amistad de compañeros, directivos y comité por igual”, añadió.

“Estamos destrozados desde que supimos la noticia", reconoce Peter McDermott

Su antiguo equipo de fútbol, Knockbreda Football Club, mostró su gran pesar por la muerte del joven: “Todos en el Knockbreda Football Club están conmocionados y entristecidos al enterarse del fallecimiento del exjugador Callum McVeigh".

El capitán Peter McDermott también expresó su dolor por la tragedia: “Estamos destrozados desde que supimos la noticia. Fue una parte fundamental de nuestro vestuario y de nuestras vidas en los últimos años. Era un excelente futbolista y, lo que es más importante, un amigo aún mejor. Nuestras condolencias, amor y oraciones a la familia de Callum en este momento tan triste”.