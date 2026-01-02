La icónica guitarra Martin D-18E de 1959 se suma a la colección de un museo londinense

El concierto acústico de Nirvana para MTV Umplugged de 1993 marcó un hito profundo en la historia del rock y en la memoria colectiva de toda una generación. Aquel recital confesional demostró que, desprovista de su furia eléctrica, la banda de Kurt Cobain también podía mostrar una sensibilidad intensa, cruda y visceral, y con los años, se ha convertido en un mito dentro de la cultura popular moderna.

Esa actuación acústica también quedó para siempre asociada a un instrumento concreto, la guitarra Martin D-18E de 1959 que Cobain tocó durante casi todas las canciones. A diferencia de muchas de sus guitarras eléctricas, esta Martin fue modificada para adaptarse a su estilo zurdo, dotada de un micrófono y ajustes particulares que le permitieron extraer un sonido singular, capaz de resonar con la vulnerabilidad de aquel concierto.

Según Courtney Love, esposa de Cobain, la Martin fue el último instrumento que el músico empleó antes de su muerte en abril de 1994. Después pasó décadas fuera del escrutinio público, guardada por su hija Frances Bean Cobain en una bóveda en Seattle, hasta que en 2018 pasó a manos de su exesposo, Isaiah Silva, como parte de un acuerdo de divorcio.

La guitarra más cara jamás vendida

En 2020, la guitarra fue subastada en Julien's Auctions por más de 6 millones de dólares, estableciendo un récord mundial para la guitarra más cara jamás vendida en una subasta. Desde entonces, su comprador, Peter Freedman, fundador de Rode Microphones, la ha exhibido en el Powerhouse Museum de Sídney y en el Royal College of Music (RCM) de Londres, donde encabezó la muestra 'Kurt Cobain Unplugged', que atrajo a unas 15.000 personas.

Ahora, este instrumento cargado de historia y significado se queda permanentemente en el RCM gracias a la donación de Freedman, que la adquirió con la intención explícita de que no permaneciera en una colección privada, sino de que sirviera para inspirar a jóvenes músicos, estudiantes y al público global.

Una colección de más de mil instrumentos

La colección del Royal College of Music supera los mil instrumentos históricos, entre ellas piezas como el clavicytherium, el teclado de cuerdas más antiguo conocido, un clavecín del siglo XVI construido por Alessandro Trasuntino y la guitarra fechada más antigua, fabricada en Lisboa en la década de 1580.

La incorporación de la Martin D-18E a la colección representa un puente fascinante entre distintas eras de la historia de la música. Pero además de formar parte de la colección permanente, la icónica guitarra será el eje de la gira internacional que en 2026 emprenderá la muestra 'Kurt Cobain Unplugged'.

Además de la guitarra y las fotografías halladas en su estuche, la muestra incluye el cárdigan de mohair verde oliva que Cobain vistió en la actuación de MTV, objetos de Nirvana y material audiovisual que reconstruye la trayectoria de la banda.