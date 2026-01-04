Pancho Amat, líder de Estrellas de Buena Vista: “El reggaetón es una involución de la música”

El colectivo, que ahora lidera Pancho Amat, recupera la herencia de Buena Vista Social Club, combo que impulsó la música cubana en los noventa.

Eliades Ochoa, de Buena Vista Social Club: "Soy graduado de la universidad de la calle, no estudié música en un pupitre"

Corría 1997 cuando el guitarrista estadounidense Ry Cooder grabó en La Habana un disco clave de música tradicional cubana: Buena Vista Social Club. Así se llamaba también la agrupación reunida a tal efecto, formada por ilustres veteranos del son, el bolero y otros sonidos típicos de la isla caribeña. El álbum, publicado en plena fiebre por la world music (música del mundo), fue un rotundo éxito: se vendieron un millón de copias en Estados Unidos, obtuvo un premio Grammy y dio lugar a un documental dirigido por Win Wenders nominado a los Oscar. El proyecto no tuvo continuidad, pero ahora, varios de sus miembros regresan, junto a otros nuevos, bajo el nombre Estrellas de Buena Vista.

Quienes estén interesados en este tipo de música deben dar las gracias de la iniciativa a Pancho Amat, habanero de 75 años, maestro de guitarra clásica y tres cubano y timonel del combo. Amat advierte de la ligera diferencia entre esta etapa y la anterior: “Reside en la contemporaneidad de lo que hacemos, el enfoque”, dice. “Al final, el punto de partida es el mismo: la música tradicional que hizo Buena Vista Social Club. Fue un proyecto muy personal, que surgió de forma espontánea a través de Ry Cooder, y que después trascendió. Heredamos muchas canciones que hicieron y que forman parte del acervo cultural cubano”.

“Aquí hay menos espontaneidad y más concepto de orquesta”, prosigue. “Hay una sección de metales, otra rítmica, los cantantes hacen un trabajo más revisado, con más tiempo… Porque aquello se hizo bastante rápido. El público que nos escuche no se sentirá decepcionado por el repertorio ni por la sonoridad, porque en esencia es el mismo concepto. Si lo miras con lupa, te vas a dar cuenta de matices nuevos, que intentamos que queden en el oyente a nivel subconsciente”.

Aunque hay diez músicos de Estrellas de Buena Vista que estuvieron en Buena Vista Social Club, Pancho Amat no es uno de ellos. Pero trabajó con Ry Cooder incluso antes. En 1996, el músico norteamericano colaboró en Santiago, álbum del grupo de folk irlandés The Chieftains en el que Pancho Amat también aportó su granito de arena. “En aquella ocasión, en el grupo que se convocó estaban muchos que luego formaron parte de Buenavista”.

Cuando un año después Cooder reclutó a varios de esos músicos para Buena Vista Social Club, Pancho Amat no estaba disponible: colaboraba, en España, con Santiago Auserón (quien firmaba entonces como Juan Perro). Aun así, está en disposición de valorar la riqueza sonora que surgía del cruce de dos mundos: “Hay canciones de Buena Vista que tienen el aliento de la música del sur de Estados Unidos. Cooder se dio cuenta de ese denominador común y lo aprovechó para encontrar un espacio y poder tocar la guitarra. A mi juicio, fue un gran apoyo. Los músicos estaban preludiando el periodo que vino después”.

Música de raíces y público joven

Pese a que lo que ofrece Estrellas de Buena Vista es música tradicional cubana a cargo de instrumentistas y cantantes maduros, Amat no descarta poder llegar a un público joven. Porque, como explica, incluso los jóvenes “siempre han de mirar atrás para coger impulso”.

Así lo argumenta: “Cuando te interesa hacer música cubana, has de remitirte a las raíces. Aparte, la música cubana ha sido hija de préstamos, sobre todo de la sonoridad española con el aporte fundamental del idioma, y más tarde, un género le fue prestando a otro: el bolero tradicional al son y a la rumba, el son al mambo… Y eso permite que la música cubana esté presente en nuevos géneros. Por ahí hay mucha música que no es flamenco, pero es aflamencada. Lo mismo ocurre con la música cubana. Los jóvenes tendrán ahí una base para crear cosas nuevas”.

Pero hay “cosas nuevas” que Amat desaprueba, como el reggaetón. “Pienso que es una involución dentro de la música. La siento demasiado primitiva y hay algunas canciones que son groseras en cuanto al lenguaje. Dentro de ese movimiento hay excepciones, y desde el punto de vista rítmico encuentro cosas interesantes, pero el grueso de lo que suena en esa dirección es bastante precario y poco rico en valores”, dictamina.

Orgulloso de todo lo que representa Cuba, Amat sigue viviendo en La Habana, y valora así la situación actual de su país. “Allí está pasando lo que estamos pasando todos. Hay una situación en el mundo bastante inestable y nosotros, que estamos junto a la boca del león, lo percibimos bastante”, dice. Desprecia la extendida imagen de Cuba como destino turístico sexual. “Donde hay turistas, hay sexo”, esgrime. “Si vas por el Retiro o la Gran Vía en Madrid, ahí hay de todo. Otra cosa es que se magnifique y se le quiera dar un carácter extraordinario por interés. Si vas a la República Dominicana te encuentras enjambres de jovencitas en los lobbies de los hoteles, y eso en Cuba no hay”.

Estrellas de Buena Vista inicia a principios de año una amplia gira por España: Murcia (3 de enero), Valencia (4 de enero), Tenerife (8 de enero), Gran Canaria (9 de enero), Zaragoza (10 de enero), Lleida (11 de enero), Gijón (23 de enero), Vigo (25 de enero) y Madrid (27 de enero).