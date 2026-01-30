Redacción Uppers 30 ENE 2026 - 10:06h.

Dylan Larsen Redford ha forjado una carrera propia en el cine con una voz auténtica y comprometida

El apellido Redford pesa. Evoca décadas de cine independiente, activismo ambiental y viejo Hollywood. Para Dylan Larsen Redford, nieto del legendario Robert Redford, ese legado ha sido tanto un estímulo como un desafío personal. Aunque no nació bajo el foco mediático que brilló sobre su abuelo, ha forjado una carrera propia en el cine con una voz auténtica y comprometida, consciente de sus raíces.

Dylan nació en Denver en 1991, hijo de James y Kyle Redford. Desde muy niño su camino no fue sencillo. Fue diagnosticado con dislexia en la escuela primaria, una dificultad que le impidió leer y escribir con fluidez hasta una edad relativamente tardía.

La experiencia familiar con la dislexia influyó profundamente en la obra de su padre, James Redford, que dirigió el documental 'The Big Picture: Rethinking dyslexya'. En él seguía el proceso de Dylan, abordando la desinformación y estigmas asociados a esta condición.

Una relación muy estrecha con su abuelo

Tras ser diagnosticado correctamente, Dylan cursó estudios artísticos en Middlebury College (Vermont) y allí terminó de encender su vocación cinematográfica. Tras su graduación en 2015, dirigió y actuó en varios cortometrajes y colaboró en proyectos más ambiciosos, como 'Omniboat: A fast boat Fantasia' (2020), una película colectiva en la que logró convencer a su abuelo, entonces ya retirado del cine, para hacer una aparición prestando su voz a un delfín. "Al menos no me tocó la ballena", bromeó Robert.

Aunque muchos podrían pensar que la sombra del icónico Redford se proyectaría sobre su carrera, Dylan ha insistido en que lo que más valoró de su abuelo fue el apoyo personal, no la fama. El mítico protagonista de 'Dos hombres y un destino' se mostró orgulloso de la pasión y decisión de su nieto en múltiples ocasiones. "Nací con esto. Siempre me he sentido muy apoyado por mi abuelo, mi padre y mi madre. Estoy donde quiero estar", aseguraba Dylan en una entrevista en 'Vanity Fair'.

Más allá del cine, también ha asumido un rol activo dentro de The Redford Center, la organización sin ánimo de lucro que promueve el uso de la narración audiovisual para impulsar la justicia medioambiental y social. Tras la muerte de su padre en 2020 a los 58 años a causa de un cáncer, Dylan fue nombrado co-presidente de la junta directiva, continuando la labor filantrópica familiar.

'Neighbors', serie con sello de prestigio

El próximo gran capítulo en su carrera es la serie documental 'Neighbors', creada y dirigida junto a Harrison Fishman, a punto de estrenarse en HBO. La producción, respaldada también por la prestigiosa productora A24, explora historias reales de conflictos residenciales en EEUU, "revelando los extremos a los que llegan los vecinos para defender lo que es suyo".

A sus 34 años, Dylan Larsen Redford combina una carrera cinematográfica independiente con una visión social y cultural heredada de su linaje. Una pasión que también comparte su hermana menor, Lena, nacida en 1995, que le ha estado ayudando a recabar historias para 'Neighbors'. El legado familiar está a buen recaudo.