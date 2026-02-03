Durante su carrera periodística el madrileño trabajó como corresponsal de guerra en numerosos conflictos

Carlos Hernández fue uno de los periodistas que se encontraban junto con José Couso cuando fue asesinado

El periodista y escrito Carlos Hernández de Miguel ha fallecido en Huesca a los 57 años tras una enfermedad, según ha adelantado ElDiario.

Durante su carrera periodística el madrileño trabajó como corresponsal de guerra contando los conflictos armados de Kosovo, Afganistán, Palestina e Irak. Carlos Hernández fue uno de los periodistas que se encontraban junto con José Couso cuando fue asesinado y desde entonces luchó exigiendo justicia y que su muerte no cayese en el olvido.

Experto sobre la dictadura franquista y los republicanos españoles deportados

Dedicó gran parte de su vida a investigar sobre la dictadura franquista y los republicanos españoles deportados a los campos de concentración nazis.

En esta línea, firmó trabajos como los libros 'Los últimos españoles de Mauthausen' (2015) y 'Los campos de concentración de Franco' (2019), o el cómic 'Deportado4443'.

El periodista trabajó también como asesor de comunicación política y empresarial, y fue redactor jefe del semanario La Clave.

Asimismo, hizo una incursión en la ficción con la novela 'Créeme. No es una novela, es vuestro futuro', una distopía sobre el avance de la extrema derecha populista publicada hace menos de un año.

Estaba a punto de cumplir 57 años el próximo 11 de febrero.