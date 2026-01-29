Muere Guillermo Jiménez Smerdou, el periodista más longevo de España en activo

Jiménez Smerdou ha publicado artículos semanales hasta sus últimos meses de vida

Guillermo Jiménez Smerdou, el periodista más longevo de España en activo e Hijo Predilecto de Málaga, falleció este miércoles en la capital malagueña a los 98 años.

Con una larga trayectoria vinculada a la radio, que inició en RNE, e impulsor de la cultura cinematográfica, Jiménez Smerdou ha publicado artículos semanales en 'La Opinión de Málaga' hasta sus últimos meses de vida.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha lamentado este jueves en la red social X el fallecimiento de Jiménez Smerdou, a quien el ayuntamiento entregó en 2022 la Medalla de la Ciudad y el título de Hijo Predilecto de Málaga por su "magnífica trayectoria como periodista y por su contribución decisiva en el germen de la afición al cine en la ciudad".

La Asociación de la Prensa de Málaga ha expresado su "enorme tristeza" por la muerte del "periodista más longevo de España en activo". "Un maestro, un referente y, sobre todo, una gran persona", ha escrito.

También ha mostrado su pesar el Festival de Málaga, quien ha dicho de él que fue "maestro de periodistas, gran cinéfilo y figura imprescindible de la cultura andaluza", y ha recordado que fue Premio Ondas y cofundó la Sociedad Cinematográfica Malagueña.