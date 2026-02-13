'Es para ti' es el primer avance de 'Chambao 25 Aniversario', disco que celebra un cuarto de siglo de música

La Mari de Chambao o cómo renacer conociéndose mejor: "No me asusta cumplir 50, pero sí no saber vivir"

Parece mentira que hayan pasado 25 años desde que María del Mar Rodríguez, La Mari, y los instrumentistas Daniel y Eduardo Casañ se juntaran para formar Chambao, ese proyecto de 'flamenco chill' que logró que el género sonara fresco y sofisticado para una nueva generación. Un cuarto de siglo de música, de escenarios, de heridas y de curaciones, de canciones que han acompañado vidas enteras y que merece ser celebrado con 'Chambao 25 Aniversario', un álbum que es como un abrazo colectivo con sus fans y amigos por el camino compartido.

"Todo lo que hemos ido creando con tanto amor ya empieza su camino hacia vosotros. Este trabajo nace de lo más profundo y está pensado para ti, para que lo tengas entre las manos, lo escuches despacio y lo sientas como yo lo sentí al hacerlo", explica La Mari en su cuenta de Instagram sobre este disco tan especial para ella.

Intimidad y celebración

Ya está disponible en plataformas el primer avance del disco, 'Es para ti', una canción de agradecimiento con la que La Mari rinde un sincero tributo a quienes han estado ahí con ella desde el principio y a quienes se han ido sumando con el tiempo, pidiendo siempre más y más música. Construida sobre una melodía evocadora pero con mucha luz, el tema combina intimidad y celebración, con una letra honesta que transmite gratitud, recorrido y pertenencia.

Una nómina de invitados de lujo

Pero el álbum, que saldrá a la venta el próximo 6 de marzo, esconde más sorpresas. Chambao estará acompañada por 24 artistas de primer nivel con los que regraba lo mejor de su repertorio. Cada colaboración apunta a ser un pedazo de historia, un vínculo, una relación real construida en el tiempo.

Alejandro Sanz, Estopa, Pedro Capó, Malu, Rozalen, Camilo, Ricky Martín, Bebe, Pablo Alborán, Rosana, Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Rosario Flores, Miguel Poveda, Pau Donés, Serrat, Kiko Veneno, Las Migas, Green Valley y SFDK, entre otros, forman la lujosa nómina de invitados. Pero más que un álbum de duetos, todo indica que será un mapa emocional de la trayectoria del proyecto.

Y en el centro de todo, La Mari. Su voz, su fragilidad luminosa y su verdad sin maquillaje. Su historia personal está íntimamente entrelazada con la del proyecto, con sus pausas, con sus regresos, con sus silencios y con sus renacimientos. 'Chambao 25 Aniversario' no será una simple celebración con su punto nostálgico (que también), sino una reconciliación con el tiempo vivido, con lo perdido y con lo ganado, con lo que dolió y con lo que salvó.

Letra de 'Es para ti'

Si echo la vista atrás se ilumina mi cara

volver a recordar hace vibrar mi alma

parece que viví varias vidas pasadas

a veces como si de mí no se tratara

25 años que he pasado cantándote y mirándote a la cara

currando con ilusión

dedicarme a este oficio es una bendición

Es para ti que está escrita esta canción

Está canción es para ti

Besitos de colores pa' vuestros corazones

me hacéis tocar el cielo

cantando las canciones

me abro a recoger este merecimiento

son más que inolvidables

nuestros conciertos

Porque sin ti esta música no existiría

contigo y tus ganas llevo

llevo media vida

Familia gracias por dejar

dejarme a mi cumplir

este sueño que es por ti

soñado día a día

Y esta canción

Es para ti que está escrita esta canción

Es para ti te entrego esta emoción

Tengo tan pleno y agradecido el corazón

Que os la quiero dedicar con todo mi amor

Es para ti que está escrita esta canción