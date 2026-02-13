Chambao cantará con Serrat, Estopa y 22 amigos más para celebrar sus 25 años: así es su nuevo tema de agradecimiento a sus fans
'Es para ti' es el primer avance de 'Chambao 25 Aniversario', disco que celebra un cuarto de siglo de música
La Mari de Chambao o cómo renacer conociéndose mejor: "No me asusta cumplir 50, pero sí no saber vivir"
Parece mentira que hayan pasado 25 años desde que María del Mar Rodríguez, La Mari, y los instrumentistas Daniel y Eduardo Casañ se juntaran para formar Chambao, ese proyecto de 'flamenco chill' que logró que el género sonara fresco y sofisticado para una nueva generación. Un cuarto de siglo de música, de escenarios, de heridas y de curaciones, de canciones que han acompañado vidas enteras y que merece ser celebrado con 'Chambao 25 Aniversario', un álbum que es como un abrazo colectivo con sus fans y amigos por el camino compartido.
"Todo lo que hemos ido creando con tanto amor ya empieza su camino hacia vosotros. Este trabajo nace de lo más profundo y está pensado para ti, para que lo tengas entre las manos, lo escuches despacio y lo sientas como yo lo sentí al hacerlo", explica La Mari en su cuenta de Instagram sobre este disco tan especial para ella.
Intimidad y celebración
Ya está disponible en plataformas el primer avance del disco, 'Es para ti', una canción de agradecimiento con la que La Mari rinde un sincero tributo a quienes han estado ahí con ella desde el principio y a quienes se han ido sumando con el tiempo, pidiendo siempre más y más música. Construida sobre una melodía evocadora pero con mucha luz, el tema combina intimidad y celebración, con una letra honesta que transmite gratitud, recorrido y pertenencia.
Una nómina de invitados de lujo
Pero el álbum, que saldrá a la venta el próximo 6 de marzo, esconde más sorpresas. Chambao estará acompañada por 24 artistas de primer nivel con los que regraba lo mejor de su repertorio. Cada colaboración apunta a ser un pedazo de historia, un vínculo, una relación real construida en el tiempo.
Alejandro Sanz, Estopa, Pedro Capó, Malu, Rozalen, Camilo, Ricky Martín, Bebe, Pablo Alborán, Rosana, Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Rosario Flores, Miguel Poveda, Pau Donés, Serrat, Kiko Veneno, Las Migas, Green Valley y SFDK, entre otros, forman la lujosa nómina de invitados. Pero más que un álbum de duetos, todo indica que será un mapa emocional de la trayectoria del proyecto.
Y en el centro de todo, La Mari. Su voz, su fragilidad luminosa y su verdad sin maquillaje. Su historia personal está íntimamente entrelazada con la del proyecto, con sus pausas, con sus regresos, con sus silencios y con sus renacimientos. 'Chambao 25 Aniversario' no será una simple celebración con su punto nostálgico (que también), sino una reconciliación con el tiempo vivido, con lo perdido y con lo ganado, con lo que dolió y con lo que salvó.
Letra de 'Es para ti'
Si echo la vista atrás se ilumina mi cara
volver a recordar hace vibrar mi alma
parece que viví varias vidas pasadas
a veces como si de mí no se tratara
25 años que he pasado cantándote y mirándote a la cara
currando con ilusión
dedicarme a este oficio es una bendición
Es para ti que está escrita esta canción
Está canción es para ti
Besitos de colores pa' vuestros corazones
me hacéis tocar el cielo
cantando las canciones
me abro a recoger este merecimiento
son más que inolvidables
nuestros conciertos
Porque sin ti esta música no existiría
contigo y tus ganas llevo
llevo media vida
Familia gracias por dejar
dejarme a mi cumplir
este sueño que es por ti
soñado día a día
Y esta canción
Es para ti que está escrita esta canción
Es para ti te entrego esta emoción
Tengo tan pleno y agradecido el corazón
Que os la quiero dedicar con todo mi amor
Es para ti que está escrita esta canción