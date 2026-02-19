Cuando Madrid latía en colores: la exposición para disfrutar de la pintura más rebelde de la Movida

Redacción Uppers 19 FEB 2026 - 14:06h.

'Los 80. Figuración en los años de la Movida' propone un recorrido por la pintura y la fotografía de la época

Hubo un tiempo en el que Madrid dejó de mirar atrás para reinventarse a sí misma. Esa memoria de una sociedad surgida de la Transición que había conquistado libertades, lenguajes y una forma nueva de mirar revive en la exposición 'Los 80. Figuración en los años de la Movida', que puede visitarse en la madrileña Galería Guillermo de Osma.

La muestra, que se dividirá en dos partes -la primera entre el 4 de febrero y el 10 abril y la segunda parte del 20 de abril al 26 de junio-, propone un recorrido amplio de casi un centenar de piezas por la pintura y la fotografía figurativas producidas en aquellos años en los que la Movida no era ya solo un fenómeno urbano, sino un catalizador de formas y de actitudes en el arte español contemporáneo.

La exposición, comisariada por Mariano Navarro, despliega sus obras en seis secciones que van desde los antecedentes en los últimos años de los 70 hasta testimonios gráficos que documentan esa 'fauna y flora' cultural que convirtió a Madrid en un crisol creativo.

Ironía, color y reflexión

Entre los nombres que articulan este relato visual están Carlos Alcolea, Chema Cobo, Patricia Gadea o Sigfrido Martín Begué, pintores que en distintos registros dieron cuerpo a una figuración que oscilaba entre la ironía, el reinado del color y la reflexión crítica.

Al lado de ellos, obras de Guillermo Pérez Villalta recuerdan cómo los códigos visuales de la pintura se abrían a la cultura pop y al imaginario colectivo: espacios ilusionistas, personajes en tránsito, escenas extraídas del pulso urbano.

La imagen como testimonio de una época

La presencia de fotógrafos como Alberto García-Alix o Ouka Leele subraya otro aspecto esencial de este período, el de la imagen como documento y como creación autónoma. Los retratos y escenas captados no son meras ilustraciones de una época, sino piezas con vida propia que remiten a modos de vestir, de estar, de convivir con la cultura popular y la contracultura madrileñas.

Artistas como Juan Ugalde, Rafael Pérez Mínguez o el dúo Costus también aportan piezas que conectan con la diversidad de lenguajes plásticos que coexistieron en esos años. Desde formas narrativas cercanas al cómic y la ilustración hasta exploraciones de la figura humana cargadas de ironía o de riesgo visual.

El resultado es un relato coral en el que la pintura y la fotografía articulan la memoria de una década que se suele recordar por su banda sonora, sus noches y su energía callejera, pero que aquí se revela también como un momento de 'figuración' plural y vibrante.

Visitar esta exposición es reconectar con el pulso visual de los 80 y con la irreverencia de una generación que buscaba decirlo todo, y ciertamente lo dijo con imágenes tan potentes como irrepetibles. La entrada es gratuita y el horario es de 10 a 14h y de 16:30 a 20:30h de lunes a viernes.