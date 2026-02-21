La presidenta de la Academia, María Casado, centró su discurso en el valor del trabajo en equipo

Los premios de la Fundación Alejandro Echevarría ensalzan la lucha contra la desinformación

El mago Jorge Blass ha hecho aparecer a María Casado en el escenario de los Premios Iris con un sorprendente truco. "Es una caja ligera, parece, incluso tan ligera que es capaz de volar. Mira eso, mira eso, gravedad cero. Tres, dos, uno. ¡Ya! Un momento. ¡Un momento! ¡Nuestra presidenta, María Casado", dijo mientras aparecía la periodista, según informa Susana Guzmán.

La presidenta de la Academia, María Casado, centró su intervención en el valor del trabajo en equipo: "Magia es lo que hacéis todos vosotros delante y detrás de las cámaras". Casado felicitó a los profesionales por los “excelentes trabajos” realizados durante el último año y subrayó el alto nivel de la producción española.

"Es muy difícil pillar los trucos porque hay métodos que son muy evolucionados", afirma Blass

Estos trucos se podrán ver en el Teatro Circo Price en el Festival Internacional de Magia. "Es muy difícil pillar los trucos porque hay métodos que son muy evolucionados y llevamos miles de años. Intentando engañar, entre comillas, a la mente humana, haceros ver cosas que no son. Y bueno, pues no es que seamos muy listos, es que hay una larga historia mágica que nos ha traído hasta aquí", confiesa Blass.

Desde objetos que desaparecen, magos que cambian de traje en segundos al mentalismo más extremo, además de propuestas originales como la de Celia, es maga y ventrílocua: "Sí, la respiración hay que trabajarla para que no se note".

Detrás de cada número hay muchas horas de trabajo. Los mejores del mundo presentan en el Circo Price un espectáculo fascinante, un arte de la magia que se basa en la conexión con el público. "Ya no solamente los espectadores observan, sino que también pueden formar parte y que la magia suceda en sus manos", señala el mago. Magia que nos va a transportar a la infancia, a ese mundo mágico de ilusión.