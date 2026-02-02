Bad Bunny gana el Grammy al mejor álbum del año y mejor álbum de música urbana y carga contra el Servicio de Control de Inmigración de Donald Trump: “No somos salvajes”

La artista Lady Gaga, además de recoger galardones, protagonizó una de las mejores actuaciones de la noche

La 68 Gala de los Grammy, celebrada en Teatro Peacock en Los Ángeles, ha celebrado un año más a los más grandes de la actualidad musical. Kendrick Lamar, Lady Gaga o Billie Eilish han sido tan sólo algunos de los grandes protagonistas, siendo transportado Bad Bunny, con su álbum 'Debí tirar más fotos', directo al Olimpo de la música.

Este es el primer artista que con un disco completamente en español que gana la categoría de disco del año. El puertorriqueño se ha hecho con tres galardones, pero el mayor aplauso se lo ha llevado por su discurso contra la ICE, una reivindicación a la que se ha sumado la ganadora de la canción del año Billie Eilish por 'Wildflower'.

Los artistas más destacados de la noche

Sus nueve nominaciones dejaban entrever que hoy Kendrick Lamar y es que el rapero tenía una cita con la historia. Durante la gala el artista subió hasta cinco veces al escenario, recibiendo cinco galardones que suma a sus 22 anteriores, convirtiéndose en el rapero con más Grammys en su palmarés.

Lágrimas de emoción para Olivia Deen al conocer que era la artista revelación del año. Una categoría que impulsa carreras y que ayudará a subir todavía más a la cantante que ya sigue la estela de las artistas más grandes del género.

Una gala por y para las estrellas donde Lady Gaga protagonizó una de las mejores actuaciones de la noche y los innovadores argentinos Catriel y Paco Amoroso, se alzan con el Grammy a Mejor Álbum Alternativo Latino.

Alejandro Sanz se queda sin galardón, aunque sigue siendo el artista español con más Grammys en su vitrina.

Ganadores de los Grammys 2026

Este es el listado de los ganadores en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:

Álbum del año

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ – Bad Bunny.

Grabación del año

‘Luther’ – Kendrick Lamar con SZA.

Canción del año

‘Wildflower’ – compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

Mejor nuevo artista

Olivia Dean.

Mejor productor del año de música no clásica

Cirkut.

Mejor compositor del año de música no clásica

Amy Allen.

Mejor álbum vocal de pop

‘Mayhem‘ – Lady Gaga.

Mejor interpretación de pop individual

‘Messy‘ — Lola Young.

Mejor interpretación de pop en dúo o grupo

‘Defying Gravity’ – Cynthia Erivo & Ariana Grande.

Mejor álbum de música urbana

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’ — Bad Bunny.

Mejor grabación de dance pop

‘Abracadabra’ — Lady Gaga.

Mejor álbum vocal de pop tradicional

‘A Matter of Time’ — Laufey.

Mejor álbum de rock

‘Never Enough’ — Turnstile.

Mejor álbum de rap

GNX – Kendrick Lamar.

Mejor video musical

‘Anxiety‘ — Doechii.

Mejor álbum de teatro musical

‘Buena Vista Social Club’.

Mejor portada de disco

‘Chromakopia’ — Shaun Llewellyn & Luis ‘Panch’ Perez, art directors (Tyler, the Creator).

Mejor álbum de pop latino

‘Cancionera’ – Natalia Lafourcade.

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

‘Palabra De To’s (Seca)’ — Carín León.

Mejor álbum de jazz latino

‘A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole’ — Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

Mejor álbum de rock latino o alternativo

‘PAPOTA’ — CA7RIEL & Paco Amoroso.

Mejor álbum de música latina tropical

‘Raíces’ — Gloria Estefan.

Mejor interpretación de música global

‘EoO’ — Bad Bunny.