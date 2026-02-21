Muere Domenico, el niño de dos años al que trasplantaron un "corazón quemado" en Nápoles

El anuncio lo hizo el abogado de la familia, seguido inmediatamente por un comunicado del hospital Monaldi

El niño italiano al que le trasplantaron un corazón quemado, en cuidados paliativos: "No hay esperanzas"

Compartir







Domenico, el niño de dos años y medio de Nápoles al que le fue trasplantado un corazón "quemado", ha muerto a las 09:20 de este sábado. La noticia la ha confirmado el abogado de la familia, seguido después por un comunicado del hospital Monaldi. El pequeño sufrió una parada cardiorrespiratoria alrededor de las 05:30 de esta madrugada. Esto ocurrió después de que la familia y el hospital acordaran un plan de cuidados paliativos el viernes.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, ha trasladado sus condolencias en nombre del Gobierno y del pueblo italianos por tras la muerte en la madrugada de este sábado del niño de dos años Domenico, fallecido a causa de complicaciones después de un trasplante de corazón y ha pedido una investigación de las posibles negligencias denunciadas en las últimas horas sobre el procedimiento médico.

Domenico falleció en cuidados intensivos en el hospital de Monaldi

La madre del pequeño, Patrizia, ha confirmado la muerte del niño en una escueta declaración a las puertas del hospital de Nápoles donde estaba ingresado. Según el centro médico, Domenico falleció en cuidados intensivos en el hospital de Monaldi "como consecuencia de un deterioro repentino e irreversible de su estado clínico".

El caso ha atraído gran atención en Italia, en parte debido a aparentes errores durante la operación. Tras una larga espera, poco antes de Navidad se encontró un donante de corazón para el niño, que nació con una cardiopatía congénita. Sin embargo, el órgano se enfrió incorrectamente durante el transporte, lo que le causó graves daños.

PUEDE INTERESARTE Muere a los 9 años Charlie Meza, la influencer estadounidense que luchó toda su vida contra un agresivo cáncer cerebral

El miércoles, un equipo médico decidió que un nuevo trasplante sería inútil, señalando también que otros órganos, incluidos los riñones, ya no funcionaban correctamente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Meloni ha lamentado que "toda Italia está de luto por la pérdida del pequeño Domenico"

A primera hora de esta mañana, el hospital informó que el estado de Domenico se había deteriorado rápidamente. El cardenal Domenico Battaglia, arzobispo de Nápoles, impartió la extremaunción antes de su muerte a las 05:30 de la madrugada. El hospital declaró que todo el equipo médico acompaña a la familia "en este momento de inmenso dolor con respeto y sinceras condolencias".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Meloni ha lamentado que "toda Italia está de luto por la pérdida del pequeño Doménico, un guerrero que nunca será olvidado". Meloni ha dedicado "a la madre, Patrizia; al padre, Antonio y a todos sus seres queridos, les envío, en mi nombre y en el del Gobierno" su "más sincero abrazo y más sentidas condolencias". "Estoy segura de que las autoridades competentes arrojarán plena luz sobre este terrible asunto", ha pedido Meloni.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Se investigarán las posibles negligencias médicas en su caso

La Fiscalía de Bolzano, de dónde procedía el corazón trasplantado al niño de dos años, ha enviado de toda la documentación sobre el proceso para que se investigue en Nápoles las posibles negligencias médicas que llevaron al fatal error el pasado 23 de diciembre.

Estas podrían ser las primeras para el personal sanitario de Bolzano que participó en el trasplante. Pero, sobre todo, será necesario aclarar que el corazón que se iba a trasplantar llegó en una caja inadecuada y se enfrió con hielo seco.