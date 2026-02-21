Netflix ha emitido la última entrevista que ofreció el actor Eric Dane: "El presente es todo, apreciad el momento"

Muere Eric Dane, actor de ‘Anatomía de Grey’ y ‘Euphoria’, a los 53 años tras luchar contra la ELA

El mundo de Hollywood yd el séptimo arte se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento de Eric Dane, actor conocido por sus papeles en 'Euphoria' y 'Anatomía de Grey'. El intérprete fallecía el jueves 19 de febrero a los 53 años a causa de la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), diagnóstico que hizo público en abril de 2025.

"Con el corazón encogido, compartimos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de amigos muy queridos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, que eran el centro de su mundo", expresaban los allegados del actor en el comunicado. A lo largo de su tiempo con la ELA, Eric se había convertido en un "apasionado defensor de la concienciación" y la investigación, decidido a "marcar la diferencia" en otras personas que afrontan la misma lucha.

La última entrevista de Eric Dane

Tras conocerse la noticia, Netflix lanzaba la última entrevista que concedió el actor estadounidense Eric Dane en la que se dirige a sus hijas, les aconseja y les pide "que aprecien el presente". La entrevista forma parte de la serie documental de Netflix ‘Famous Last Words’ (‘Últimas palabras célebres’) que el artista, que también obtuvo el reconocimiento del público por la serie ‘Euphoria’, aceptó grabar ya que solo se emitiría después de su muerte.

La entrevista fue grabada en noviembre de 2025 y en ella se ve al actor con dificultades de movilidad y también en el habla. En la conversación, según informa la plataforma en su cuenta de X, el actor habló abiertamente de su lucha contra la ELA, de sus problemas con la adicción y de su matrimonio con Rebecca Gayheart, con quien estuvo casado desde 2004 hasta 2018 y con quien tuvo a sus dos hijas, Billie y Georgia.

"Cuando alguien vea esto, ya no estaré aquí, y puedo decir que nunca he vuelto a enamorarme de otra mujer con la misma intensidad con la que me enamoré de Rebecca", asegura Dane.

El intérprete se sincera ante la cámara y se describe como "solitario, resiliente, sensible, empático y buen padre", y reconoce que era un hombre feliz.

Su amor por la profesión

A sus hijas les dirige las últimas palabras de la entrevista: "Billie y Georgia, estas palabras son para vosotras. Lo intenté, tropecé a veces pero lo intenté. En general lo pasamos genial, ¿no?"

Les aconseja que vivan "ahora, justo ahora". "Durante años he estado perdido en mi cabeza durante largos períodos de tiempo, revolcándome en la autocompasión, la vergüenza y la duda. Así que tenéis que vivir el ahora. El presente es todo. Apreciad cada momento".

También les pide que se enamoren, "no necesariamente de una persona, aunque lo recomiendo. Pero enamoraos de algo. Encontrad vuestra pasión, vuestra alegría. Encontrad aquello que os motive a levantaros cada mañana".

Y explica que su amor por su profesión le ayudó a superar "los días más oscuros". "Todavía quiero ponerme frente a una cámara", reconocía.

Sus últimas palabras hacia sus hijas

La última recomendación que les hace es que elijan "sabiamente" a sus amigos, de los que él se siente agradecido, tanto como de su familia. "Todos y cada uno de ellos han dado un paso al frente. Ya no puedo hacer las cosas que solía hacer. No puedo conducir, ir al gimnasio, tomar un café, pasar el rato. Pero he aprendido a aceptar alternativas", confesaba.

"Esta enfermedad me está arrasando el cuerpo lentamente, pero nunca me arrebatará el espíritu", explicaba sobre la ELA, contra la que luchó durante un año desde que le fue diagnosticada.

"Billie y Georgia, sois mi corazón. Sois mi todo. Buenas noches. Os amo. Esas son mis últimas palabras", con este alegato hacia sus hijas Eric Dane finaliza su emotiva y última entrevista.