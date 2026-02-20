La presidenta de la Fundación, Aletxu Echevarria, hija de su creador, ha destacado el compromiso con "el rigor, la independencia y la lucha contra la desinformación"

Provacuno, Premio Alejandro Echevarría a la Lucha contra la Desinformación Sectorial de la Fundación Comunicando Futuro

BilbaoBilbao acogió este jueves 19 de febrero la gala de la Fundación Alejandro Echevarría; una cuarta edición que ha querido destacar y ensalzar la lucha contra la desinformación.

La entrega ha estado marcada por el reconocimiento a profesionales que han apostado por la innovación, como el físico Javier Santaolalla. Además, también se ha premiado la información de rigor en sectores específicos y se ha otorgado el galardón Premio Alejandro Echevarría a la Lucha contra la Desinformación Sectorial, que concede la Fundación Comunicando Futuro, a la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno).

La Fundación Alejandro Echevarría y su gala IV

En la gala IV de la Fundación, la interprofesional ganadera ha sido elogiada por “su constante lucha contra la desinformación durante los últimos cinco años en el sector agroalimentario, dirigida tanto a los profesionales del sector como al consumidor en base a un dialogo constructivo”, siendo así Provacuno la primera en recibir este premio en esta categoría recién incorporada este año.

Agradeciendo el galardón, Javier López, de Provacuno, ha señalado que con él “se reconoce el trabajo que viene realizado desde su creación la Interprofesional de la Carne de Vacuno en la lucha contra la desinformación sobre un sector –ha subrayado– imprescindible para garantizar la soberanía alimentaria de nuestro país, así como el mantenimiento y desarrollo de nuestras zonas rurales”.

Durante el acto, por su parte, la presidenta de la Fundación, Aletxu Echevarria, hija de su creador, ha destacado su compromiso con "el rigor, la independencia y la lucha contra la desinformación" para fortalecer una sociedad "más informada y crítica", valores que impulsaron el proyecto personal de su fundador, el empresario Alejandro Echevarría.