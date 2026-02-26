Metallica también se apunta a Las Vegas y será la primera banda heavy en la Sphere

‘Life Burns Faster’, primera residencia de la banda en la ciudad del pecado, comenzará el 1 de octubre

Lars Ulrich, sobre su amistad con James Hetfield: "Aparte de mi familia es mi relación más larga"

El viejo eslogan "Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas" se ha quedado obsoleto. Ahora lo que ocurre en la ciudad del pecado tiene trascendencia mundial. De ser el lugar donde las estrellas buscaban una jubilación de oro ha pasado a convertirse en el epicentro de la industria musical actual y el destino más codiciado para residencias de alto nivel. La última en ser anunciada es la de Metallica, una banda a la que nadie habría imaginado metida en estos berenjenales hace 40 años.

Desde que U2 inaugurase el MSG Sphere, un recinto con capacidad para 17.500 personas con una gigantesca pantalla LED envolvente de resolución 16K y 149 metros cuadrados, cada vez más artistas de diversos géneros -desde Eagles a Backstreet Boys- quieren probar la posibilidad de ofrecer al público experiencias inmersivas que no se pueden replicar en giras convencionales.

Por ejemplo, No Doubt ha anunciado su regreso con una residencia limitada para mayo y junio. Y Metallica acaba de confirmar 'Life Burns Faster' para otoño de este año, convirtiéndose en la primera banda de metal en el recinto más avanzado tecnológicamente del planeta.

Posibilidades infinitas

El anuncio oficial pone fin a meses de crecientes especulaciones alimentadas por los propios integrantes de la banda de San Francisco. En agosto de 2025 el bajista Robert Trujillo abordó los rumores durante una entrevista en Trunk Nation de SiriusXM, donde no ocultó su entusiasmo por las capacidades narrativas de The Sphere.

"Imaginen lo que se puede lograr porque la música de Metallica es sumamente visual (...) Las posibilidades son infinitas; para mí es un sueño hecho realidad. Sé que lo estamos hablando y espero que suceda”, decía entonces anticipando lo que hoy es una realidad.

El baterista y cofundador, Lars Ulrich, que estuvo presente en la inauguración del recinto viendo a U2, ha expresado que este paso es un territorio completamente desconocido que la banda está ansiosa por explorar: "Esta residencia nos da otra oportunidad de reinventar nuestra forma de interactuar con nuestros fans en directo. Estamos más que emocionados de compartir esto con el mundo dentro de seis meses, ¡y con muchísimas ganas de dar el siguiente paso!”.

Dos repertorios distintos

Al igual que han hecho en su gira mundial 'M72', que ha durado casi tres años, Metallica ofrecerá dos conciertos con dos repertorios completamente diferentes los jueves y sábados por la noche durante cuatro semanas en el mes de octubre.

"La residencia de la banda en Sphere ofrecerá clásicos y sorpresas del catálogo de Metallica, realzados por la tecnología inmersiva del recinto, que permitirá a los fans experimentar el sonido y la furia de la banda en vivo desde una nueva dimensión", apunta el comunicado distribuido por Live Nation.

Los fans ya pueden inscribirse en la preventa. Los paquetes de viaje + VIP saldrán a la venta el 27 de febrero, y la preventa de entradas con asiento comenzará el martes 3 de marzo. La venta al público general comenzará el 6 de marzo. De los precios mejor no hablar, pero si estás interesado en vivir la experiencia, las fechas confirmadas son 1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 de octubre, coincidiendo el cierre con Halloween.