Una legendaria guitarra de Van Halen puede convertirse en la más cara de la historia

Se trata de una Kramer eléctrica personalizada por el propio músico y utilizada en uno de sus periodos más creativos

La cláusula ‘Van Halen’ que deberías revisar en cualquier contrato que firmes

Compartir







Cuenta la leyenda que en una pequeña tienda de discos de Sherman Oaks, California, a principios de 1983, dos jóvenes estaban comentando la canción que sonaba por los altavoces, 'Beat It' de Michael Jackson. Uno le decía al otro "escucha a este tipo, está intentando sonar exactamente como Eddie Van Halen". Entonces un individuo que andaba por ahí se dio la vuelta, les tocó en el hombro y les soltó: "Es que soy yo".

Aquella colaboración con Jackson, grabada en apenas 20 minutos y de forma gratuita mientras sus compañeros de banda estaban fuera de la ciudad, resume a la perfección la esencia de Eddie Van Halen, un genio que brillaba incluso cuando no pretendía ser el protagonista y que era absolutamente inconfundible.

Van Halen fue el hombre que reinventó el vocabulario de la guitarra eléctrica cuando el rock parecía haberlo dicho todo. Su importancia es tal que una guitarra suya, una Kramer construida por él mismo en 1984 y utilizada intensamente en su histórico estudio 5150, podría convertirse en la más cara jamás vendida en una subasta pública.

PUEDE INTERESARTE Los peores discos de las bandas más legendarias del rock

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Uppers para enterarte de todo! Newsletter de Uppers ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Según informa TMZ, el instrumento, descrito como una de las piezas más valiosas del archivo personal del guitarrista, comenzó a ofrecerse en la casa de subastas GottaHaveRockAndRoll.com, con una puja inicial fijada en 800.000 dólares, aunque se estima que el precio final podría alcanzar o superar el millón y medio. El período de ofertas está abierto hasta el 13 de marzo.

Una rocambolesca historia

La guitarra tiene su propia historia, que parece sacada de un guion de cine. En 1985 Kramer Guitars organizó un concurso junto a la revista 'Guitar for the Practicing Musician' con una de las guitarras personalizadas por Van Halen como premio. Más de 100.000 personas se inscribieron y el ganador fue Michael Gutierrez, que recibió el premio de manos del músico.

Sin embargo, la guitarra que Gutierrez recibió no coincidía exactamente con el modelo que se había promocionado originalmente en el concurso. Al parecer, Eddie habría tomado por error uno de sus estuches personales al salir hacia el evento, entregando sin saberlo una de sus Kramer favoritas. Ese 'descuido' multiplicó el valor del instrumento. Décadas después de aquello Gutierrez entregará la Kramer al mejor postor.

Uso intensivo en el 5150 estudio

Según la descripción oficial de la casa de subastas, el desgaste visible del cuerpo del instrumento no es un defecto, sino una prueba directa de su uso intensivo en el célebre 5150 estudio, una característica que suele incrementar el valor simbólico y económico de este tipo de piezas.

Entre sus detalles más distintivos se encuentran las iniciales “RL”, correspondientes a Rudy Leiren, amigo cercano y técnico histórico de Van Halen, marcadas bajo los resortes del trémolo. Además, la guitarra fue firmada en 2016 por Gary Kramer, miembro fundador de Kramer Guitars, lo que la convierte en la única guitarra Kramer personalizada de Eddie Van Halen conocida que lleva la firma de Gary Kramer.

Otra guitarra célebre de EVH, la conocida como 'Kramer Ad', se vendió en octubre del año pasado por 2.734.000 dólares, convirtiéndose en la sexta guitarra más cara jamás subastada públicamente, según Guitar World.