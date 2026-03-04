Actrices famosas que quizás no recuerdas que son hijas de otras actrices aún más famosas

Hollywood está repleto de historias fascinantes de actrices que crecieron entre rodajes, camerinos y alfombras rojas porque sus madres ya eran leyendas

En el cine el talento a veces parece heredarse como una joya familiar. No es tanto una cuestión de apellidos como de miradas que nos resultan familiares o de gestos que evocan otra época dorada del cine. Pero más allá del nepotismo fácil, hay historias fascinantes de actrices que crecieron entre rodajes, camerinos y alfombras rojas porque sus madres ya eran leyendas. Esa herencia implica ciertas ventajas, pero también una presión simbólica enorme. Algunas supieron dialogar con el legado resignificándolo; otras buscaron rutas alternativas. Repasemos algunas duplas madre-hija que quizás no sabías (o no recordabas) que compartían estrellato.

Liza Minnelli & Judy Garland

Hablar de Liza Minnelli es hablar de exceso, vulnerabilidad y magnetismo escénico, características que de alguna manera heredó de su madre, Judy Garland, la eterna Dorothy de 'El mago de Oz' y uno de los grandes iconos del Hollywood clásico. La carrera de la madre estuvo marcada por el éxito pero también por profundas batallas personales contra su adicción a drogas y alcohol, la depresión y y la explotación infantil. Liza creció literalmente entre sets de filmación y escenarios, teniendo que hacer de "farmacóloga y psiquiatra" de su madre a los 13 años, tal y como cuenta en su reciente autobiografía. Sin embargo, lejos de quedar aplastada por la sombra materna, construyó una identidad propia -más urbana, teatral y cruda- que le llevó a ganar el Oscar por 'Cabaret'.

Isabella Rossellini & Ingrid Bergman

La sofisticación europea tiene el nombre y el rostro de Isabella Rossellini. Pero la icónica modelo y actriz de culto -inolvidable en 'Terciopelo azul'- es también hija de una de las figuras más reverenciadas de la historia del cine. Ingrid Bergman, protagonista de clásicos como 'Casablanca' o 'Encadenados' fue la encarnación del ideal romántico e inteligente del Hollywood de los 40. Su vida también estuvo rodeada de controversia, especialmente por su intensa y escandalosa relación con el director Roberto Rossellini, que comenzó cuando ambos estaban casados. Isabella creció entre Suecia, Italia y EEUU, absorbiendo una herencia cultural cosmopolita que luego se reflejaría en una carrera que ha transitado por el cine independiente, las colaboraciones con David Lynch y una reinvención constante.

Melanie Griffith & Tippi Hedren

Antes de consagrarse como una de las grandes estrella de los 80 con películas como 'Algo salvaje' y 'Armas de mujer', Melanie Griffith ya había protagonizado una turbulenta relación con Don Johnson, que empezó cuando ella solo tenía 14 años y que estuvo marcada por las idas y venidas, adicciones y excesos varios. Fruto de esa relación nació Dakota Johnson, que muchos años después también sería conocida mundialmente por 'Cincuenta sombras de Grey'. Sin embargo, la madre de Griffith ya era un rostro icónico del cine de suspense, Tippi Hedren, musa de Alfred Hitchcock en 'Los pájaros' y 'Marine, la ladrona'. Tres generaciones de mujeres en pantalla para tres estilos muy distintos.

Jamie Lee Curtis & Janet Leigh

Cuando pensamos en el cine del terror, hay un grito que atraviesa generaciones. Jamie Lee Curtis se convirtió en la 'final girl' definitiva gracias a su papel en 'La noche de Halloween', pero es que su madre, Janet Leigh, también fue la protagonista de una de las escenas más icónicas del género, la de la ducha en 'Psicosis'. Ambas quedarían asociadas al suspense y al horror, aunque en contextos muy distintos. Leigh ya era una estrella consolidada cuando trabajó con 'Hitch', por eso impactaba más que la que parecía protagonista de la película muriese a mitad de metraje. Curtis, por su parte, redefinió el terror slasher y se convirtió en una símbolo de fortaleza femenina.

Carrie Fisher & Debbie Reynolds

Debbie Reynolds fue la chispa alegre de 'Cantando bajo la lluvia', una gran estrella del musical clásico. Pero su vida personal dio un brusco giro cuando su entonces esposo, Eddie Fisher, la dejó por Elizabeth Taylor. Carrie creció en medio de ese torbellino emocional y mediático. En los años 70 y 80 se convirtió en un icono generacional como la princesa Leia en 'Star Wars'. Además también fe escritora, guionista y un de las voces más francas sobre salud mental en la industria. Madre e hija mantuvieron una relación compleja y profundamente unida. Fallecieron con un día de diferencia en 2016, dando un conmovedor cierre a una de las historias más intensas de Hollywood.

Kate Hudson & Goldie Hawn

Kate Hudson irrumpió con fuerza en el cine a inicios de los 2000 gracias a 'Casi famosos', papel que le valió una nominación al Oscar. Aquella energía luminosa y desenfada tenía una raíces claras. Su madre era Goldie Hawn, una de las grandes figuras de la comedia estadounidense desde los años 60. La protagonista de 'Loca evasión' construyó una carrera basada en el timing cómico y el encanto natural. Kate heredó esa vibra, adaptándola al siglo XXI. A diferencia de otras historias marcadas por el drama o la controversia, madre e hija han tenido siempre una relación afectuosa y colaborativa, con apariciones conjuntas y apoyo mutuo constante.